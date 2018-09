Fiul vitreg al primarului Capitalei, Răzvan Firea, mesaj dur contra referendum #iubireanusevoteaza

Răzvan Firea, fiul vitreg al Gabrielei Firea, a postat pe pagina sa de Facebook, un mesaj dur contra referendumului!

Redăm, integral, mesajul dur pe care Razvan l-a publicat:

"Un stat democratic are responsabilitatea de a oferi drepturi si sanse egale, cu scopul de a imbunatatii viata tuturor cetatenilor.

Statul in cazul asta este si el un parinte, iar noi toti, copiii lui.

Toti suntem o familie, chiar daca unii dintre noi au pielea mai inchisa, parul roz, sau prefera ciocolata alba.

Dezbinarea si inventarea unor falsi dusmani intr-o familie deja apasata de saracie si lipsuri, nu poate fi decat gresit moral, indiferent de reperele fiecaruia.

Suntem toti frati, trebuie sa ne respectam si sa ne acceptam diferentele.

Nimeni nu ar trebui sa fie umilit la el acasa, si exact asta se intampla zilele astea.

Se iroseste atata energie doar pentru a mai invata o generatie sa traiasca in frica si intoleranta.

Acest referendum nu schimba nimic esential pentru sustinatorii lui, insa pentru ceilalti solidifica o cultura a fricii, a lipsei de apartenenta, intr-o tara care oricum isi trateaza rusinos minoritatile.

Imi doresc sa cladim un viitor mai bun pentru generatiile urmatoare, un vitor in care nu exista discriminare, in care toti copiii acestei tari au sanse si drepturi egale, in care nu exista dezbinare, nici pe baza de culoare, nici gen, nici sex, nici in functie de ce muzica asculti sau ce haine porti.

Alătură-te și tu campaniei Iubirea nu se voteaza! și spune-mi într-un clip de ce nu mergi la referendum. Mă bazez pe voi să se audă peste tot că dragostea învinge și Iubirea chiar nu se votează! #iubireanusevoteaza"

Sursa foto/video: Facebook Răzvan Firea