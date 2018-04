Fiul lui Andrei Gheorghe răbufneşte. Mesajul uimitor: "Mai bociţi mult, zombificaţilor?"

Moartea lui Andrei Gheorghe a fost un şoc pentru apropiaţi, dar şi pentru cei care îl ştiau pe acesta datorită emisiunilor pe care le-a moderat de-a lungul timpului. Avea un stil inconfundabil şi nu se temea să spună lucruriilor pe nume. Fiul său vitreg, Maximilian a fost foparte deranjat de mesajele care au circulat despre tatăl său şi a decis să scrie un text, în stilul răposatului său părinte, prin care se adresează celor care se ocupă cu răspândire zvonurilor.

Maximilian a fost foarte furios din cauza speculaţiilor care au însoţit decesul tatălui său aşa că a decis să îşi exprime supărarea printr-un mesaj pe care l-a distribuit pe pagina personală a unei reţele de sociaizare. Textul este presărat cu expresiile pe care Andrei obişnuia să le folosească şi este scris în forma unui repros adresat de Andrei tuturor celor care deplâng fals trecerea sa în nefiinţă.

"Am plecat, băi, scârnăviilor! Nu, băi, idioţilor, nu mi-am înscenat moartea. Am murit ca să muriţi voi de ciudă că n-o să aflaţi niciodată dac-a fost sau nu supradoză. A fost supradoză de viaţă, băi, imbecililor! Viermi de pământ ce sunteţi, îngrămădiri de incertitudini şi erori, lepădături ale universului! Pupa-ţi-aş tălpile tale, Pascal, că bine le-ai zis! Aaaaah, faceţi 13-14 că nu ştiţi cine e Pascal, nu ştiţi cine e Dostoievski, nu ştiţi cine e Bukowski? Dar ştiţi să măbociţi mioritic, că ce băiat bun era arogantu’ şi infatuatu’ ăla, unicul şi supremul om de radio şi TV. Halal să-ţi fie, naţiune de bocitoare!”, este începutul mesajului, ca răspuns al speculaţilor potrivit cărora Andrei ar fi murit de fapt în urma unei supradoze, nu al unui infarct.

"Unde decedaţii mă-sii eraţi, când aveam nevoie de voi, băi, Adriane, băi, Dane, băi, Sorine, băi, Dinule (cu tine mă socotesc, curând)? Ai dracu’ cu corul vostru de bocitoare! Cum v-aţi găsit voi, dintr-o dată, în dressing room, chiloţii ăia de care vă trăgeaţi cu mine, artiştilor şi beţivilor, mogulilor şi sărăntocilor, majoretelor şi midinetelor, curvelor şi vagabonzilor, latrinelor şi caporalilor de presă care sunteţi! Cu câtă ură m-aţi iubit şi cu câtă dragoste m-aţi urât, băi, secăturilor? Uite că n-am ieşit la pensie. Mă autocitez, din memorie: noi, ăştia vechii, dacă ne zgârii puţin, descoperi nişte tipi care cred că, dacă ies la pensie, primesc un ceas. Odată credeam că, după ce termin şcoala, se termină viaţa şi ieşim la pensie. Uite că v-am scos pe voi la pensie, zărghiţilor! M-am dus să trollez dumnezei şi satane, să fac mişto de sexul îngerilor şi s-o caut prin infern, purgatoriu şi paradis pe târfa aia de Beatrice a lu’ Dante. Am trecut la next level", continuă mesajul, pe acelaşi ton lipsit de menajamente faţă de criticii lui Andrei Gheorghe.

În încheiere, mesajul conţine o serie de întrebări adresate "naţiunii" care, din punctul de vedere al fiului lui Andrei, uneori se comportă ca o gloată lipsită de raţiune şi de coloană vertebrală.

"Ipocriţilor, chiar credeaţi că glumeam când am venit să vă spun că sunteţi proşti? Salutare, naţiune! Mai bociţi mult, zombificaţilor? Vă mai spun o dată: în viaţă ai două opţiuni, să pleci sau să stai. Eu am plecat şi nu vreau să m-ajungeţi din urmă tot nişte papiţoi semidocţi, hoţi, cocălăriţi, din familii nasoale, cu sânge prost şi rasă proastă. Dacă nu vă permiteţi o moarte deşteaptă, nu puteţi să intraţi cu mine în emisie, pe lumea-ailaltă", sunt cuvintele de încheiere.

Sursa: click.ro