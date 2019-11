Fiul lui Adrian Năstase nu a așteptat să-l dea Ludovic Orban afară de la Guvern

Mihnea Năstase, fiul fostului premier Adrian Năstase, a părăsit din proprie iniţiativa funcţia deţinută la Guvern, nu a așteptat să-l dea afară noul premier.



După ce Ludovic Orban a afirmat că a semnat mai multe decizii de eliberare din funcţie a unor "pile" şi "fii", fiul lui Năstase a anunțat că a demisionat înainte de declarația noului premier, pe care a calificat-o drept ”nefericită”.

”A fost o decizie de onoare pentru un mandat onorific!

In perioada 25 iulie - 04 noiembrie 2019, am functionat in calitatea de consilier onorific al viceprim-ministrului pentru implementarea parteneriatelor strategice ale Romaniei. Vreau sa precizez si sa subliniez faptul ca aceasta functie a fost neremunerata.