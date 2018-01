Fiul și ginerele lui Mihai Lucan, audiați la DIICOT. Reacție nervoasă față de jurnaliști

Ciprian Valerian Lucan si Mihai Sabin Magureanu, fiul, respectiv ginerele medicului Mihai Lucan, au fost audiati vineri de procurorii DIICOT timp de peste patru ore, scrie News.ro. Fiul si ginerele lui Lucan nu au vrut sa faca nicio declaratie la iesirea de la audieri, spunandu-le jurnalistilor sa se adreseze Biroului de presa al DIICOT. Ei au sustinut ca nu pot face declaratii intrucat este o ancheta in curs.

Ciprian Valerian Lucan este cercetat sub control judiciar in dosarul privind delapidarea Institutului Clinic de Urologie si Transplant Renal Cluj-Napoca. Joi seara, in acest dosar a fost audiat la DIICOT si ministrul Sanatatii, Florian Bodog.

"In cursul zilei de ieri, am dat declaratii complete, in calitate de martor, in acest dosar. Ca de fiecare data, am raspuns favorabil demersurilor justitiei si voi continua sa fac acelasi lucru ori de cate ori sunt solicitat, ca ministru, dar si ca cetatean. Deoarece exista o ancheta in curs am datoria si responsabilitatea unui comportament discret, prudent si rezervat. Voi sprijini pe cai institutionale, in masura competentelor de care dispun, aflarea adevarului in acest caz, ca si in celelalte dosare din Sanatate", a scris Bodog, joi, pe Facebook.

Deputatul USR Emanuel Ungureanu, cel care a facut un denunt in acest dosar, afirma miercuri ca actualul ministru al Sanatatii ar fi intervenit in timpul unui control la Institutul de Urologie si Transplant Renal Cluj-Napoca si ca intre Mihai Lucan si Florian Bodog exista o legatura de rudenie.