Fiul actorului Ion Caramitru intră în politică

Antreprenorul și consultantul Andrei Caramitru, fiul actorului Ion Caramitru, s-a alăturat USR și a devenit consilierul președintelui USR Dan Barna pe programul de guvernare al partidului.

Potrivit unui comunicat de presă al USR, Andrei Caramitru se va implica în elaborarea programului de guvernare al partidului și va coordona o serie de policy brief-uri pe care USR le va publica lunar în perioada viitoare.

Andrei Caramitru are o experiență de 20 ani în domeniu economic. A fost partener senior al McKinsey la nivel global și a fondat biroul lor din România. A condus sute de proiecte în peste 20 de tari, a coordonat biroul din Bucuresti al McKinsey și activitatea lor pe telecomunicații, media și tehnologie la nivel european. A lucrat și la banca de investiții UBS în Elveția și Londra și la Boston Consulting Group în Viena. Acum este antreprenor – coordonează un fond de investiții în IT fondat în Olanda.

”Nu pot accepta ce se întâmplă cu România sub mafia prostiei și hoției PSD-ALDE. M-am săturat să stau pe margine, vreau să mă alătur luptei din prima linie. Fără implicare directă a fiecăruia în partidele noi nu putem câștiga. USR are o echipa puternică – sunt oameni curați, competenți și bine intenționați care funcționează în singura structură politică care este – intern- 100% democratică. Am încredere că atunci când o sa ajungem la guvernare vom schimba RADICAL sistemul. Planul economic al USR este singurul care va permite schimbarea structurală a României, va elimina sistemul feudal și va face tranziția reală către valorile europene. Cred că pot ajuta mult prin experiența mea de aproape 20 de ani în clarificarea și detalierea programului de dezvoltare economică a USR. Nu voi fi singur – mă alătur unei echipe USR super-competente și voi fi ajutat de zeci de experți de cel mai înalt nivel din mediul de business cu care am lucrat în ultimii ani și în care am mare încredere”, a declarat antreprenorul Andrei Caramitru.

Sursa foto: ZF