Firmele cu cifră de afaceri sub 1 milion de euro, impozit pe cifra de afaceri de 1%, în loc de 16%

Ministrul Finantelor, Ionut Misa, a anuntat joi o schimbare majora pentru cele 450.000 de firme care au cifra de afaceri sub un milion de euro. Misa a anuntat in sedinta de Guvern ca aceste firme vor plati de anul viitor impozit de 1% din cifra de afaceri in loc de actualul impozit de 16% din profit.

Avem si modificari care vor incuraja mediul de afaceri. Pentru 450.00 firme cu cifra de afaceri sub un milion de euro se va institui un impozit de 1% pe cifra de afaceri fata de impozitul de 16% pe profit cat se plateste acum", a declarat Misa.



Ministrul Finantelor a ami anuntat o alta modificare a Codului iscal: firmele nu vor mai putea fi cercetate penal in cazul unei fraude pe lantul de TVA "decat daca exista probe materiale ca respectivul agent a intrat in contact cu firmele evazioniste. Acum, punerea sub urmarire se putea face doar pe baza unei simple suspiciuni", a spus Misa.