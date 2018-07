Firma ”Zombie” și banul public. Frații Păunescu, abonați la stat

Banul public nu are nici o valoare pentru guvernanți. Și nu vorbim de inflație, ci de incompetență și corupție. După ce în afacerea Rodipet statul român a acordat despăgubiri de 9 milioane de euro unui fugar condamnat, acum plătim alte milioane de euro unei firme al cărei singur merit este acela de a fi făcut afaceri păguboase cu Bancorex.

În anii '90 își lua zborul pe piața românească o companie: Dac Air. Era o producție a fraților Păunescu, celebri pentru afacerile cu statul. Dar pentru că zborul la înalțime presupune și riscuri, frații Păunescu au decis asocierea cu Bancorex, banca mileniului 3. Asocierea presupunea ca banca să finanțeze Dac Air cu 20,8 milioane de dolari suma necesară pentru achiziționarea unor avioane de transport aerian de pasageri. La schimb, frații Păunescu ofereau băncii 8 la sută din acțiuni.

Numai că dintr-un motiv foarte simplu - banca mileniului 3 nu a mai apucat să-și vadă renumele cu ochii - s-au acordat doar 6,8 milioane de dolari. Și ca să nu vă batem la cap cu tot felul de aspecte juridice, au urmat procese până când statul român, în 2004, prin Autoritatea de Valorificare a Activelor Bancare, a achitat restul de 15 milioane de dolari. Asta este..Ești bun de plată. În ceasul al 12-lea, statul a semnat un acord de renunțare la orice litigiu dacă plătește cele 15 milioane. Și a stat liniștit până când Dac Air, între timp ajunsă în proprietatea lui Ellan Schwartzenberg, s-a răzgândit. A declanșat 4 procese prin care cerea daune celor de la AVAS. Pentru că, nu-I așa, să nu-ți onorezi contractul inițial nu e normal. A câștigat definitiv unul dintre noile litigii, în 2010, drept urmare mai are de încasat de la stat aproape 10 milioane de euro.

Degeaba a intrat pe fir Curtea de Conturi și a controlat tărășenia la finalul anului 2016. Raportul, ale cărui concluzii se îndreaptă clar către acuzații de incompetență și corupție, a rămas pierdut în spațiu.

În consecință, plățile au început de ceva timp. De exemplu, la începutul acestui an, executorul judecătoresc a încasat peste 15 milioane de lei!

Gura lumii spune că Dac Air nu a ieșit niciodată de sub controlul fraților Păunescu. Pe de altă parte, în raportul Curții de Conturi scrie foarte clar un lucru: firma care este acum principalul acționar, WORD CAPITAL NY CORPORATION, apare în acte ca fiind dizolvată încă din 2004. Dac Air este un fel de firmă „zombi”, vie la registrul român însă moartă pe dinăuntru, cu un acționar majoritar „dispărut”.

Partea proastă este că statul român nu dă două parale pe banii publici, iar ingineriile financiare au ajuns tradiție în familia Păunescu. Tot la începutul acestui an, printr-o ordonanță de urgență, guvernul a hotărât să subvenționeze producțiile de film. Evident, studiourile Buftea sunt cele mai la îndemână. Alte câteva milioane că de, am făcut reformă fiscală. Și trebuie să ne lăudăm cu ceva la bilanț.

"Un program despre care s-a vorbit mai putin este ajutorul de stat pentru productiile de film realizate in Romania, au fost discutii cu casele de film de la Hollywood care s-au aratat interesate de acest program si vor sa vina in Romania pentru a realiza aici productiile. Guvernul va suprota din chelutiele de productie si personal, 35% din productia realizata in Romania, plus 10% daca promoveaza Rom in film. Suma toala a ajutoarelor poate fi de 10 milioane de euro pentru un film, cel putin 20% din productiile facute in Romania, dar si mentiunea ca filmul a fost realizat cu sprijinul Guvernului Romaniei", a declarat prim-ministrul Viorica Dăncilă.

La urma urmei, trebuie ca Studiourile Buftea, aflate în insolvență, și implicit Bobi Păunescu să-și plătească datoriile către creditori.

În fapt, nimic nou sub soare. Unii politicieni se simt abuzați de justiție. Iar alții, așa-ziși oameni de afaceri, au rău pe piața liberă, concurențială.