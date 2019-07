Război pe candidaturi! Firea pune tunurile pe Dăncilă: Mă tem că vom pierde nu doar prezidențialele

Război în PSD

Atac dur al primarului general al Capitalei la adresa premierului Viorica Dăncilă! Gabriela Firea acuză că au fost alese anumite criterii pentru stabilirea candidatului PSD la prezidențiale tocmai pentru ca ea să fie scoasă din cursă. Firea a mai spus că va merge la ședința PSD pentru desemnarea candidatului, deși șansele sale de numire sunt aproape nule.

"Propunem criterii. Care? Pe care le auzim la televizor. Întâi sondaje, după aia organizația, după aia să fie bine, să nu fie rău. Dacă s-a concluzionat, incluziv în primul CEX, că trebuie să ne înnoim, să facem altceva decât a făcut domnul Dragnea, atunci noi cu ce ne prezentăm în fața poporului? Ne prezentăm tot cu persoane care toată viața, toată cariera au fost susținute de către domnul Dragnea și puse în aceste funcții, că n-au fost alese, nu au intrat într-o competiție la o primărie, la un colegiu de parlament, la un consiliu județean. Nu, funcție pusă cu mâna", a spus Gabriela Firea, la un post TV.

Totodată, Gabriela Firea a explicat și de ce și-a schimbat decizia de a nu candida la președinția României.

"Am intrat în această competiție pentru că eu văd că lucrurile nu merg în direcția bună și pentru că mi-e teamă, ca și colegilor din țară, că vom pierde nu doar prezidențialele, ci și localele, și parlamentarele. Eu n-am făcut altceva decât să pun ceea ce am, acest procent care este egal sau un pic mai mare decât al domnului președinte Iohannis, la dispoziția partidului. Am înțeles, sondajele nu contează. Mergem pe ideea să aleagă partidul. Foarte bine, dar nici acest criteriu nu prea a mai fost lăsat așa ca fiind definitoriu și de două, trei zile s-a introdus în spațiul public un alt criteriu, și anume că, dar nu știm cine a decis, că avem nevoie, repet, de un candidat mămică-bunică, tătic-bunic, liniștit, pacifist, să nu deranjeze", a mai spus Firea.

Firea nu a renunțat, totuși, la optimism: "Alegerile sunt în noiembrie, nu sunt marți, nu stiu, se poate întâmpla orice."

Într-o intervenţie telefonică la aceeaşi emisiune, soțul Gabrielei Firea, primarul orașului Voluntari, Florentin Pandele, a explicat că jocurile în partid sunt deja făcute. În ceea ce priveşte o asociere a soţiei sale cu ALDE sau Pro România, aceasta ar fi greu de realizat, în acest moment.

"Cred că Gabriela Firea nu va mai candida după ceea ce am aflat si eu în ultimele zile, carțile deja sunt făcute. Nu cred că Gabriela va fi de acord ca să renunțe la primăria Capitalei, pentru că, în momentul în care candidează din partea unui alt partid, își pierde calitatea de primar, în momentul în care candidează ca independent, același lucru, iar cei din echipa doamnei Dăncilă știu foarte bine ceea ce spun acum. În momentul în care Gabi Firea va candida, pe care eu o consider cel mai bun candidat pe care îl are în momentul de față, pe care ar putea sa-l aibă stânga, cu siguranță eu nu voi mai candida", a spus Pandele.