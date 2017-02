Firea vrea ca lucrările pentru centura Capitalei să fie preluate de Primăria Generală

Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a anunțat că a discutat cu viceprim-ministrul Sevil Shhaideh și cu ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc, despre posibilitatea ca lucrările pentru centură să fie preluate de Primăria Generală a Municipiului București.

"M-am întâlnit atât cu doamna viceprim-ministru Sevil Shhaideh, un om extraordinar, un om performant și pregătit în administrație, și cu ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc, și am prezentat aceste priorități ale Capitalei, au fost extrem de deschiși să avem o colaborare, pentru a finaliza cât mai multe din proiectele care au lâncezit, pentru că acesta este cuvântul potrivit, ani de zile. Am discutat inclusiv despre centura Capitalei. (...) Iar centura — discutăm în această perioadă — pentru ca acest obiectiv important să fie preluat la Primăria Generală a Capitalei. (...) Vreau să mă implic, am exprimat disponibilitatea de a prelua la Primăria Capitalei. Am găsit deschidere atât politică, cât și guvernamentală, și finanțare — cu siguranță — vom avea, atât din resursă proprie, cât și din atragerea de alte fonduri. M-am întâlnit cu mai mulți reprezentanți ai unor instituții financiare internaționale și suntem solvabili. Vin să ne ofere bugete pentru proiecte pentru că nu avem un grad de îndatorare mare. Dar, bineînțeles că dorim și noi să le negociem, astfel încât să nu lăsăm datorii foarte mari la Primăria Generală a Capitalei și, oricum, să găsim cu dobânzi avantajoase", a precizat ea, duminică seara, la o televiziune de ştiri.



Firea a adăugat că a avut discuții și cu președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, despre o lege a Capitalei și a zonei metropolitane.



"În primul rând, Bucureștiul are nevoie de o lege a Capitalei și a zonei metropolitane, am fost în audiență la Parlamentul României, am discutat despre acest proiect cu președintele Camerei Deputaților, domnul Liviu Dragnea, care este de acord în totalitate, mai ales ca fost viceprim-ministru și ministru al Dezvoltării Regionale, să avem și noi, ca orice capitală europeană, o lege proprie, o lege dedicată, care să stabilească în mod clar modul de organizare a Capitalei și a zonei limitrofe și introducerea acestui concept în lege, pentru că, așa cum știți, populația ne-a luat-o înainte, în sensul că sunt foarte mulți bucureșteni care își duc copiii la școală în Ilfov sau chiar lucrează și invers, ilfoveni care vin și lucrează în București sau își duc copiii la școală. Acest tranzit zilnic este deja un fenomen natural. În schimb, infrastructura nu face față acestui tranzit", a menționat Firea.