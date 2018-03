Firea: Suntem cu toţii vinovaţi pentru că am recomandat la Palatul Victoria echipe neperformante

Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat luni că nu poate spune că PSD are o problemă de management, adăugând că toţi cei din conducerea partidului sunt vinovaţi pentru că au recomandat la Palatul Victoria echipe neperformante.

"Noi avem miercuri o şedinţă a Biroului Permanent Municipal în care vom adopta toate rezoluţiile, inclusiv recomandările organizaţiei pentru preşedinte executiv şi pentru vicepreşedinţi. Au avut loc până acum doar şedinţe la nivel de sectoare", a spus Firea, la Palatul Parlamentului, întrebată de ce PSD Bucureşti nu a adoptat o rezoluţie în care să îşi exprime susţinerea pentru Liviu Dragnea la şefia partidului.

Întrebată dacă PSD are în acest moment o problemă de management, Gabriela Firea a menţionat că toţi cei din partid sunt vinovaţi că au recomandat la Palatul Victoria echipe "neperformante".

"Nu pot să fac această afirmaţie. Avem un preşedinte ales de către toţi membrii PSD mai mult decât statutar, aş putea spune, şi cel mai important este faptul că noi toţi suntem vinovaţi. Dacă eu îi găsesc o vină preşedintelui este aceeaşi pe care o am şi eu. Suntem cu toţii vinovaţi pentru că am recomandat la Palatul Victoria echipe neperformante. Au fost şi miniştri buni, dar care nu prea au fost lăsaţi să îşi facă treaba din păcate, dar, după cum ştiţi, managementul acestor Guverne nu a fost unul care să dea performanţă şi calitate actului de guvernare, pentru că s-au ocupat mai degrabă de strategii politice, cum să preluăm puterea în partid, pe cine să dăm la o parte şi pe cine să luăm asupra noastră. Am vorbit despre cele două Guverne. Actualul Executiv abia a venit la guvernare şi ar fi din partea mea nedrept şi necolegial să îi fac o evaluare când abia a ajuns la Palatul Victoria", a transmis Firea, citată de agerpres.ro.