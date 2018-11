Firea spune că nu a primit invitație la CEx PSD și că nu se teme de excludere

Gabriela Firea

Primarul Capitalei Gabriela Firea spune că nu a primit încă invitaţie de a participa la şedinţa Comitetului Executiv Naţional PSD, care ar urma să aibă loc săptămâna viitoare, însă oricum nu fuge de şedinţă pentru că nu îi este ruşine cu activitatea sa la primărie.

Firea a adăugat că s-ar putea totuşi să nu ajungă la şedinţa social-democraţilor findcă va pleca într-o delegaţie oficială la Madrid. Întrebată dacă îi este teamă de o posibilă excludere din partid, Gabriela Firea a spus că îi este teamă doar de Dumnezeu şi că în plus doar a făcut declaraţii despre o persoană, neaducând astfel prejudicii partidului.

„Nu ştiu când va fi CEx, pentru că deocamdată doar pe surse am aflat că se va organiza Comitetul Executiv. Nu am primit până acum o invitaţie. Dacă va avea loc, aşa cum se zvoneşte, luni sau miercuri, nu voi participa pentru că am acceptat încă din luna august invitaţia de a merge într-o delegaţie oficială la Madrid, la mai multe evenimente”, a declarat primarul Capitalei Gabriela Firea vineri, într-o conferinţă de presă.

Ea adus şi un document care arată că a acceptat invitaţia de a merge în Spania, încă din luna august, pentru a combate speculaţiile. Firea a subliniat că nu „fuge” de partid, însă activitatea de primar este prioritară.

„Semnăm un memorandum de colaborare, particip la mai multe evenimente, deci nu se pune problema că fug de o şedinţă de partid. Activitatea mea de primar trebuie să aibă întâietate. (...) Nu am de ce să fug de CEx. Nu mi-e ruşine cu activitatea mea, cred că măsura fiecărui om politic este dată de calitatea sa umană, de activitatea la locul de muncă. Cred că trebuie să ne facem datoria până la ultima picătură de energie şi cetăţenii sunt cei care ne evaluează. Şi politic, angajamentul nostru este în primul rând faţă de cetăţeni şi nu cred că am greşit cu nimic faţă de cetăţenii pe care îi reprezint. Dimpotrivă. Mă lupt pentru proiectele Capitalei chiar dacă uneori deranjez şi nu mă lupt niciodată pentru proiectele personale”, a explicat Firea.

Întrebată dacă îi este teamă că va fi exclusă din partid, Firea a spus că se teme doar de Dumnezeu, dar oricum nu există motive pentru a fi exclusă, fiindcă declaraţiile sale critice au fost referitoare la o persoană, neaducând prejudicii partidului.

„Eu v-am mai spus că nu mi-e teamă decât de Dumnezeu, pe care îl iubesc, nu mă raportez la el cu frică. În rest, totul este trecător în viaţă. Spun însă că nu sunt motive pentru că nu mi-am încălcat angajamentul faţă de cetăţeni, nu mi-am încălcat statutul, nu am adus prejudicii partidului pe care îl reprezint, am avut declaraţii referitoare la o persoană”, a spus Firea.