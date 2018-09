Firea s-a dezlănţuit; Nu poate fi tot guvernul din Teleorman, Dragnea se consultă şi cu iubita

Primarul general al Capitalei îl atacă, fără menajamente, pe liderul PSD Liviu Dragnea. Invitată la postul public de televiziune, Firea l-a acuzat pe Dragnea că i-a sabotat acţunile de edil şi că toate deciziile se iau cu apropiaţii de la Teleorman şi din afara PSD, ba chiar ar fi ajuns să ceară şi părerea iubitei cu 30 de ani mai tânără.

”Liviu Dragnea zâmbește și ocolește adevărul foarte frumos, pentru că niciodată nu ne confruntă direct, (...) dar în subterane și în întâlnirile pe care le are cu doar câțiva apropiați, deciziile sunt cu totul altele."

În urma unor astfel de manipulări, susţíne primarul general, au dus la escaladarea conflictului dintre ea şi foştii premieri Sorin Grindeanu şi Mihai Tudose. "De fiecare dată dl. Dragnea îmi spunea că el este de acord, din punct de vedere politic, cu toate acele proiecte (pentru Bucureşti - n.r.) , dar nu sunt de acord, mai întâi dl. Grindeanu și apoi dl. Tudose. Atunci, pe bună dreptate, eu semnala public faptul că guvernul nu ajută bucureștenii”, a declarat Gabriela Firea la TVR1.

Firea: Se spune că Dragnea s-ar consulat cu iubita, dar şi cu "un consilier"

Marea problemă, în viziunea Gabrielei Firea, este faptul că Liviu Dragnea nu se mai consultă cu liderii partidului, ci mai apropiaţii săi din Teleorman, cu oameni din afara partidului.

"Domnul Dragnea se consultă din ce în ce mai mult doar cu un grup restrâns de oameni. Sunt mai mult oameni din afara partidului, nu din interiorul partidului. Sunt din ce în ce mai puțini oameni din partid care participă la luarea deciziilor.", a declarat Gabriela Firea, la TVR.

Chiar şi iubita liderului PSD, Irina Tănase, s-ar afla printre cei cu care se consultă Liviu Dragnea.

"Eu nu am asistat la astfel de consultări, dar se spune că da. Eu nu am asistat", a mai spus Firea.

Această izolare de masa partidului şi a liderilor a dus la situaţii tot mai frecvente de proastă comunicare publică, pentru că oamenii sunt puşi să explice şi să susţină ceva ce nici lor nu le este clar. "Cred că ar fi fost mult mai înţelept şi democrat să discute anterior cu membrii BPN, cu membrii CEx, pentru a găsi cele mai bune soluţii. A crede că doar un consilier sau un consultant deţine adevărul aboslut, nu este în regulă. (...) Nu acei consilieri sau conultanţi decontează - noi toţi. Este nedemocratic ca vicepreşedinţii partidului şi membrii CEx să afle lucruri importante despre Guvern şi Parlament de pe surse, de pe site-uri", a afirmat spus Gabriela Firea.

Firea: Dragnea se simte ameninţat de popularitatea mea în PSD

Edilul a mai afirmat şi faptul că tensionarea relaţiilor dintre ea şi Liviu Dragnea vine de la faptul că acesta o percepe ca pe o ameninţare permanentă la posibila sa candidatură prezidenţială.

“Explicația inițială a colegilor mei, pentru că domnul Dragnea nu mi-a spus niciodată explicit acest lucru (...) a fost aceea că am un procent destul de mare în sondaje, că al putea fi un pericol politic pentru o posibilă candidatură a domniei sale la Palatul Cotroceni și că e posibil, cel puțin așa mi-au transmis colegii care sunt în continuare în partid, și în fața cărora se exprima de genul: ce mai vrea și Gabi? A câștigat primăria, de ce nu e oprește? De ce se implică atât de mult? De ce are prezențe mediatice dese și de ce contribuie la sporirea imaginii publice? Ce scopuri are? Vrea să ia partidul? să fie candidat? (...) Mi se pare ilogic ceea ce s-a întâmplat. Faptul că vreau să candidez al prezidențiale sau că vreau să preiau partidul, toate acestea vor rămâne doar teorii fantasmagorice,” a mai spus Firea la TVR.