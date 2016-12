Firea: Persoana cea mai îndreptățită să fie prim-ministru este Dragnea; îmi doresc să fie în 2017

Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a afirmat, miercuri seara, că persoana cea mai îndreptățită să fie prim-ministru este în continuare Liviu Dragnea, ea adăugând că speră ca din 2017 acesta să poată să fie în această funcție.

"Am sperat până în ultima clipă și încă mai sperăm (cred că nu e totul pierdut pentru perioada următoare dacă suntem sănătoși și liberi), că persoana cea mai îndreptățită care trebuie să fie prim-ministru este președintele PSD, Liviu Dragnea. Nu e vorba că afirmăm noi, cei de la PSD, cei care știm ce a făcut domnul Liviu Dragnea în fiecare zi, și în precampanie și în campanie, cât de mult s-a implicat, cât de mult a muncit, cât de responsabil a adus la aceeași masă cei mai importanți specialiști pe toate domeniile și a discutat personal cu dumnealor, nu prin consilieri, și au realizat acest program de guvernare pe care românii l-au votat cu un scor istoric, că persoana care merită cel mai mult acest lucru va fi Liviu Dragnea. Persoana cea mai îndreptățită să fie prim-ministru al României este în continuare Liviu Dragnea. Are toată credibilitatea necesară în acest moment, are și popularitatea, are votul românilor și este cel care a realizat programul de guvernare pe care îl vom aplica în perioada următoare", a spus Firea, la un post de televiziune.

Ea a mai afirmat că din cauza prevederii din legea de organizare a Guvernului referitoare la faptul că miniștrii nu pot fi persoane condamnate penal, Dragnea a trebuit să o propună pe Sevil Shhaideh, însă își dorește ca președintele PSD să devină premier în 2017.

"Faptul că din cauza unei condamnări nedrepte și a unei legi neconstituționale, domnul Dragnea nu a putut să se propună la consultări pe domnia sa cum era legitim și a trebuit să formuleze o altă propunere date fiind explicațiile și luările de poziție publice ale președintelui României, ne pune într-o situație să fim triști, dar să nu dezamăgim. Suntem acum într-o etapă în care propunerea președintelui PSD este doamna Sevil Shhaideh, un profesionist desăvârșit (...) Îmi doresc foarte mult ca în cei patru ani să fie prim-ministru, pentru că îi știu puterea de muncă, îi știu capacitatea de manager, știu că s-a implicat și sufletește și personal și emoțional și a muncit cel mai mult dintre noi. (...) Îmi doresc ca în 2017 să fie premier", a afirmat primarul general al Capitalei.

Ea a mai subliniat că Dragnea va coordona guvernarea din punct de vedere politic și poartă întreaga responsabilitate în acest sens.