Firea: Nu mai vreau să particip la o nouă remaniere. Dăncilă e foarte religioasă

Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a transmis ca nu mai doreste sa mai schimbe vreun premier pana la viitoare alegeri parlamentare si a laudat-o pe Viorica Dancila.

Edilul a sustinut ca ea si colegii sai nu au mai gresit de aceasta data.



"Le spuneam colegilor ca nu mai vreau sa particip la o noua remaniere. Vreau sa mergem cu acest guvern pana la capat. Sunt convinsa ca cei mai multi colegi gandesc la fel. A fost o perioada tensionata pentru noi", a spus Firea, citata de ziare.com.



Despre premierul desemnat, Firea a avut numai cuvinte de lauda, sustinand ca este o femeie religioasa.



"Este o femeie extrem de religioasa si ma bucur ca in fruntea guvernului este un om care isi gaseste puterea din credinta", a spus ea.



Primarul general a caracterizat-o pe Dancila ca fiind o femeie sincera.



"O cunosc pe Viorica Dancila de aproape sapte ani, de cand am intrat in PSD. Este o persoana extrem de echilibrata, solidara, neconflictuala, sincera. E foarte important pentru politicieni sa fie sinceri", a punctat primarul Capitalei.