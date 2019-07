Firea atacă pe culoarul către Cotroceni: Nu trebuie să facem figurație la alegeri

Gabriela Firea, primarul general al Capitalei, cel mai bine plasat politician PSD în sondajele de încredere, dă de înțeles că s-ar putea înscrie în cursa pentru Cotroceni. "Nu ar fi inteligent și corect față de colegi să spun acum da sau nu, vin la toate ședințele CEX, singurii care pot decide sunt membrii PSD, mi-aș dori o discuție cu ei", a spus Firea.

Gabriela Firea a declarat luni, înainte de ședința CEX a PSD, că partidul social-democrat trebuie să se grăbească în desemnarea unui candidat și că trebuie ales "cel mai puternic" reprezentant, pentru a nu face doar figurație:

"Vestea bună este că PSD are de unde să aleagă. Vestea proastă este că trece timpul, zilele se scurg, trebuie să recuperăm acest timp pierdut. Celelalte partide au candidați desemnați. Oamenii de stânga din această țară trebuie să fie reprezentați, să nu facem figurație, să bifăm alegerile, ci să ne dorim să câștigăm. Sunt unul dintre membrii PSD care își dorește să câștigăm alegerile prezidențiale", a spus Gabriela Firea.

Gabriela Firea a indicat mai multe condiții pentru câștigarea alegerilor prezidențiale:

- PSD să nu se mulțumească cu locul 2, "să nu ne mulțumim să spunem dacă nu e 3 atunci e bine 2, să ne dorim să câștigăm pentru România, nu pentru noi;

- trebuie să existe "discuții serioase și cinstite" cu partenerii tradiționali de la Alde și cu foștii colegi de la Pro România. "Fără aceste elemente nu cred că avem șanse", a punctat Gabriela Firea.

Edilul general al Capitalei a precizat că ea este cel mai bine poziționat om politic din PSD în sondajele de încredere, fiind când pe primul loc, când pe al doilea umăr la umăr cu Klaus Iohannis.

"E foarte important să nu testăm. Nu mai suntem la un examen de începători, ci la un examen de maturitate. Am primit mai multe telefoane de la primari din țară, mi s-a reproșat că au sentimentul că nu vreau să mă implic, că mă bucur de încrederea românilor, dar îmi conserv acest procentaj bun pentru Primăria Capitalei, că poate fi un gest egoist. Am reflectat la asta, mesajele veneau de la oameni în care am încredere. Am decis să vin la toate ședințele CEX pentru desemnarea celui mai puternic candidat. Sunt deshisă unor discuții, nu ar fi inteligent și corect față de colegii mei să fac altfel. Îmi doresc o dezbatere reală cu parlamentarii PSD, cu președintii de CJ", a mai spus Gabriela Firea.

Firea: "Ultima dată când m-am implicat, am câștigat 7 primării"



Ce a mai declarat Gabriela Firea: "Merg 100% pe o alianță cu ALDE și PRO România. Eu nu am candidat la europarlamentare, nu am fost invitată la nicio ședință sau întâlnire de campanie. Scorul PSD la europarlamentare trebuie să fie decontat de alte persoane. Atunci când m-am implicat am câștigat 7 primarii. Primăria General și 6 locale. Vom vedea ce rezultat voi avea la următoarele alegeri la care voi participa si ma voi implica"

Rezultate surprinzătoare în ultimul sondaj CURS privind cel mai bine plasat politician în cursa pentru Preşedinţie, la nivelul încrederii. Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, se bucură de un grad de favorabilitate de 47%, depăşindu-l cu câteva puncte procentuale pe actualul preşedinte, Klaus Iohannis.