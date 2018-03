Firea: M-au deranjat colegii care nu spun lucruri în CexN sau BPN, dar le spun presei, pe surse

Gabriela Firea vine cu o replică dură pentru colegii săi de partid. Aceasta susţine că au deranjat-o colegii care nu au curaj să spună anumite lucruri în CexN sau BPN, dar în schimb, le spun pe surse, în presă.

Firea a transmis că nu este colegial ca aceştia să transmită înformaţii pe surse:

"M-a dezamăgit faptul că există unii colegi care nu au curaj sa spună lucruri in Bpn sau CexN, si le transmit pe surse presei. Faptul ca transmitem prin surse din presa nu cred ca e corect, colegial. Am vazut ca se induce ideea ca eu şi doamna Andronescu am porni un razboi impotriva domnului presedinte Dragnea ...Toata saptămâna m-am ocupat cu deszapezirea", a mai punctat Firea.

Zilele trecute, la un alt post de televiziune,Gabriela Firea a anunțat că nu ia în calcul vreo candidatură la prezidențiale, ci se gândește dacă va candida pentru al doilea mandat de primar al Capitalei. Cert e că va candida la Congresul PSD pentru funcția de vicepreședinte PSD.

"Mă gândesc și mă voi consulta cu familia dacă voi candida pentru al doilea mandat la Primăria Generală, dar este prematur să spun în acest moment. Pentru prezidențiale nici nu se pune problema. Pentru Congres, având în vedere că sunt vicepreședinte al PSD, președinte al Organizației PSD Ilfov și interimar la București, mă gândesc dacă voi candida tot pentru o funcție de vicepreședinte al PSD și nu pentru funcția în sine, ci pentru a putea duce în BPN problemele Capitalei, ale tuturor autorităților publice locale" a afirmat Gabriela Firea.