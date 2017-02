Firea: Îi rog pe manifestanții pașnici să se delimiteze de cei violenți; suntem în stare de alertă

Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a lansat un apel la adresa manifestanților pașnici să se delimiteze de cei violenți, menționând că autoritățile locale sunt în stare de alertă, comunicând cu instituțiile responsabile pentru securitatea cetățenilor.

"Mitingul care a început în această seară s-a transformat în violențele pe care le-am văzut cu toții și avem o responsabilitate, atât eu, ca primar general, cât și cu toți ceilalți față de trei milioane de cetățeni care locuiesc în București, nu doar pentru cei care au ieșit astăzi în stradă. I-am rugat (...) pe manifestanții pașnici să se delimiteze de cei violenți, de cei care în mod evident au venit pregătiți pentru a ataca forțele de ordine, pentru a ataca instituțiile democratice ale acestei țări: Guvern, Parlament, care în continuare atacă, agresează, aruncă cu cocktail-uri Molotov, cu petarde, cu alte obiecte dure, contondente", a declarat edilul general pentru Antena 3.

Ea a menționat că în urma acțiunilor violente au fost vandalizate clădiri din zonă, obiecte de mobilier urban și s-a dat foc unor semafoare.

"Suntem cu toții în stare de alertă. Comunicăm cu instituțiile responsabile în securitatea cetățenilor din Capitală (...) Este regretabil tot ceea ce se întâmplă, nu asta înseamnă manifestație pașnică, nu asta înseamnă să protestezi pentru un obiectiv, pentru o opinie, să se ajungă la astfel de incidente care pur și simplu deformează sensul și mersul României către un destin european. Aceste imagini ne dau, din punctul meu de vedere, cu mulți ani în urmă. Fac în continuare un apel la toți cei care au fost sau sunt în continuare sau au prieteni, rude, prieteni apropiați în Piața Victoriei să înțeleagă faptul că Bucureștiul este al tuturor", a arătat Firea.

Ea a precizat că, în urma anchetelor, persoanele care se fac vinovate de aceste distrugeri vor trebui să plătească.

"Am văzut manifestările din ultima perioadă, chiar din America. Nu am văzut să se arunce cu petarde în jandarmi, nu am văzut cocktailuri Molotov, nu am văzut atâta violență ca în această seară, în București. Repet, avem o responsabilitate pentru toți cetățenii acestui oraș și cred că cei care reprezintă domeniul politic și au participat la aceste mitinguri neautorizate au de asemenea o responsabilitate morală pentru ceea ce se întâmplă în această seară", a mai precizat Firea.

Timp de o oră, mai mulți protestatari, dintr-un grup izolat, au aruncat cu petarde, fumigene, sticle și pietre înspre forțele de ordine. Jandarmii au replicat cu gaze lacrimogene. În final, grupul a fost dispersat. Cinci persoane rănite în incidente au fost duse, miercuri noapte, la spital, a declarat secretarul de stat în MAI Raed Arafat. Potrivit acestuia, este vorba de doi jandarmi și trei persoane din rândul manifestanților.

Sursa: agerpres.ro