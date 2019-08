Firea îi răspunde lui Ciucu la acuza de deturnare de fonduri: ”Este un clip de conștientizare”

Gabriela Firea și Ciprian Ciucu au un nou conflict legat de activitățile de la Primăria București

Primarul general Gabriela Firea îi răspunde consilierului general al PNL la acuzele potrivit cărora edilul șef plătește din bani publici realizarea unui clip publicitar în care se laudă exagerat.

”Clipul la care se face referire nu este un clip de promovare, ci un clip de CONSTIENTIZARE a opiniei publice, care este difuzat de mai multe posturi TV.

Acest material video, realizat de Primaria Capitalei prin Administratia Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic (AMCCRS), Compania Municipală Consolidări București si Compania Municipală Publicitate și Afișaj, face parte din campania de informare BUCUREȘTI TRAINIC, care include mai multe actiuni menite sa accelereze procesul de consolidare a cladirilor cu risc seismic din Bucuresti si care urmareste constientizarea si informarea cetatenilor cu privire la necesitatea de consolidare a cladirilor cu risc seismic.

Primarul General - Gabriela Firea: "Este incredibil cum un consilier general, reprezentant al opozitiei, care se presupune ca stie si sprijina programul de consolidari derulat de Primaria Capitalei, considera ca o campanie de informare si constientizare a cetatenilor este doar un clip publicitar sau 'campanie electorala'!

Consilierul PNL se declara indignat ca Primaria Capitalei anunta, public si transparent, ce s-a facut in acest domeniu in ultimii trei ani si ca informeaza cetatenii, prin promovarea unui numar de call center si a unui site de profil, unde se pot adresa daca doresc sa isi consolideze locuintele!

Informez de asemenea opinia publică și pe domnul consilier general ca demersul nostru are deja rezultatate! De cand a fost lansata aceasta campanie de informare, foarte multi proprietari au solicitat Primariei Capitalei, AMCCRS sau Companiei Municipale Consolidări București sa fie inclusi in programul de Consolidari, afirmand, in e-mailuri sau la telefon, ca au aflat de campania 'Bucuresti Trainic' de la televizor!

Cu toate acestea, reprezentantul opozitiei, fara sa detalieze despre ce este vorba in 'clipul publicitar', anunta cu surle si trambite ca va sesiza Curtea de Conturi 'ca PMB are spot publicitar'. Mai mult decat atat, nu vorbeste de alte spoturi publicitare ale altor orase din Romania, cum ar fi Clujul sau Timisoara, ci doar de Capitala Romaniei, care informeaza public bucurestenii despre necesitatea si avantajele programului de consolidari! Consider ca astfel de afirmatii, false si tendentioase, induc in eroare opinia publica si pot aduce prejudicii clare unui program esential pentru bucurestenii care locuiesc in cladiri care le pun viata in pericol!”, a declarat Gabriela Firea.

Postarea consilierului general Ciprian Ciucu:

”Oameni buni!

PMB are spot publicitar la Antena 3. Și madam se laudă cu "realizarile".

Adica Firea plateste din bani publici realizarea unui clip publicitar in care se lauda exagerat cu ce a facut... si apoi mai plateste încă o data difuzarea lui la Antena 3 ca spot publicitar?

Așa ceva este ILEGAL! Este deturnare de fonduri! Este campanie electorală pe bani publici.

Vom sesiza Curtea de Conturi!”, a scris acesta pe Facebook.