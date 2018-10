Firea iese la atac. Acuză o înţelegere Dragnea-Băsescu

Gabriela Firea a declarat că proiectele din cadrul CGMB nu sunt votate din cauza unor „jocuri de culise” instrumentate de către Liviu Dragnea şi fostul preşedinte Traian Băsescu. Primarul general a spus că Dragnea i-ar fi chemat pe unii consilieri şi le-ar fi cerut să nu mai voteze proiectele PMB.

„Este normal să nu fii într-o stare formidabilă în momentul în care înainte de şedinţă ţi se spune din partea unor consilieri generali că ei consideră proiectele propuse de mine foarte bune pentru bucureşteni, dar că nu pot să voteze pentru că sunt nişte înţelegeri politice la nivel înalt şi că sunt prea multi pentru aceste jocuri de culise. (...) Astăzi au venit şi au spus este înţelegere la nivel înalt, presupun ei, consilierii, între domnul Băsescu şi domnul Dragnea, astfel încât să nu mai fie sprijinită alianţa noastră, PSD-ALDE, cu un vot-două necesare astfel încât toate proiectele să cadă. (...) Colegii de la PMB au spus că nu pot vota pentru motivele exprimate mai devreme, că este o înţelegere între domnii Băsescu şi Dragnea”, a declarat primarul general, Gabriela Firea.

Gabriela Firea a mai subliniat că a aflat că anumiţi consilieri generali s-au întâlnit cu liderul PSD, Liviu Dragnea, pentru a discuta despre CGMB. Primarul a afirmat, de asemenea, că miercuri seară i-a trimis un mesaj lui Dragnea prin care l-a informat că a aflat de întâlnire, scrie mediafax.ro.



„I-am transmis aseară domnului Dragnea faptul că am luat la cunoştinţă că au fost chemaţi câţiva consilieri generali PSD la domnia sa în ideea că pe viitor să nu mai voteze în grupul PSD-ALDE astfel încât primarul general să rămână fără majoritate. (...) Am fost informată de câţiva consilieri generali că au fost chemaţi la domnul Dragnea şi s-a discutat despre situaţia din Consiliul General şi despre posibilitatea ca unii dintre ei, poate au nemulţumiri sau poate doresc funcţii să nu mai voteze. (...) I-am dat un mesaj şi mi-a răspuns. Eu i-am dat mesaj că am aflat că s-au întâlnit consilieri generali cu domnia sa. Dumnealui a răspuns şi a spus că nu s-a întâlnit cu acei consilieri generali. Să dea Dumnezeu să nu fie aşa”, a mai spus Gabriela Firea.