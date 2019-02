Firea, despre prezidențiale: M-aş duce să-l contracandidez pe Dragnea oriunde se va duce el

Gabriela Firea

Primarul Gabriela Firea a declarat, sâmbătă, că nu s-a gândit în această perioadă dacă va candida sau nu pentru prezidenţiale deoarece e prematur, însă a precizat că sunt momente când şi-ar dori să candideze împotriva lui Liviu Dragnea oriunde se va duce el.

„Nu am apucat să mă gândesc (dacă va candida la prezidenţiale, n.r). Aşa cum ştiţi am fost în perioada sărbătorilor în spital, şi acum sunt sub tratament, (...) sunt nevoită să lupt pentru bucureşteni (...) şi să le spun adevărul, să nu se lase păcăliţi prin comunicate de presă. (...) Credeţi-mă că-mi vine de multe ori să spun că m-aş duce să-l contracandidez pe domnul Dragnea oriunde se va duce el, dar oriunde. Numai să vadă că nu poată să meargă cu minciuna, cu manipularea şi cu răzbunarea până la capăt. (...) E prematur”, a declarat Gabriela Firea, la România TV, potrivit Mediafax.

De asemenea, întrebată dacă va părăsi PSD, după ce preşedintele TSD Gabriel Petrea a postat, vineri pe Facebook, o poză în care apare alături de primarul general , fostul vicepremier Paul Stănescu şi Marian Neacşu, exclus anul trecut din partid, Firea a spus că rămâne membru al formaţiunii.

„Eu nu plec la nicio formaţiune politică.Probabil că mă vor da afară, pentru că oamenii care vorbesc lucruri adevărate, s-a văzut că nu prea sunt apreciaţi. Eu mai sper, până în ultimul moment, că totuşi şi colegii mei îli vor da seama că domnul Dragnea face atât de mult rău nu doar ţării, cât şi partidului. PSD poate fi salvat. Are şi oameni integri, serioşi, generoşi. (...) Nu sunt un traseist şi nu voi pleca la un alt partid. Dacă la anul, la Primăria Capitalei, tot donnul Dragnea va fi la conducerea PSD şi vor dori un alt candidat, eu voi lua decizia să candidez, o pot face şi ca independent. Nu cred că trebuie să mă leg de cineva”, a mai spus Gabriela Firea.