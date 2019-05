Firea, despre conflictul cu Dragnea: M-am simţit abandonată

Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a explicat, marţi seara, că reacţiile negative de anul trecut la adresa lui Liviu Dragnea au pornit de la faptul că ea s-a simţit abandonată şi lăsată să rezolve singură problemele din Capitală.

„E vorba de o comunicare între instituţii şi între persoane. Bucureştiul nu are voie să fie tăiat de pe lista investiţiilor guvernamentale. E normal să poţi să comunici cu Guvernul, cu Parlamentul, cu toate ministerele. Această dispută care a avut loc a pornit de la faptul că eu m-am simţit cumva lăsată singură să rezolv cu puterile autorităţii locale multitudinea de probleme. Eu m-am simţit abandonată, am avut acele reacţii şi discuţii în Comitetul Executiv. La acel moment, probabil au fost alte urgenţe şi s-a considerat că am alte planuri politice. Şi după 8 luni de zile şi-au dat toţi seama că eu nu făceam decât să lupt pentru proiectele mele”, a declarat Gabriela Firea, marți seara, la un post TV, întrebată fiind dacă s-a împăcat cu Liviu Dragnea.



Reacţiile sale de la acel moment au fost un „strigăt de disperare” pentru proiectele Capitalei, şi nu că ar vrea să plece la un alt partid sau că vrea la prezidenţiale, a mai spus Firea.