Firea, atac la Pintea: Nu din întâmplare a izbucnit scandalul apei când eram în dispută cu Dragnea

Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a criticat dur, luni seara, modul in care s-a comportat ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, in scandalul privind apa din Bucuresti si a sugerat ca acest lucru ar fi fost planuit.

Edilul l-a acuzat pe ministru ca se contrazice in propriile declaratii, dar si cu colegii din Guvern.



"Modul in care a intrat in aceasta disputa politica nu cred ca o onoreaza (pe Sorina Pintea- n.red.). Am si informatii importante si din minister, si din zona politica, ca nu a fost o intamplare faptul ca a izbucnit un scandal cand eu eram cu AMR-ul (Asociatia Municipiilor din Romania - n.red.) in disputa cu domnul Dragnea pe tema bugetului", a spus Firea, la un post TV, scrie ziare.com.







"S-a creat acest scandal, prins asa din zbor. Ceea ce in alti ani a fost o normalitate, anul asta s-a exacerbat. Azi (luni, n.r.) ma uitam la ministerul Denes spunea ca Apele Romane au fost degeaba criticate ca nu a fost deloc poluare pe raul Arges. Si ma gandeam 'Doamne, ce fel de Guvern avem?', pentru ca propria colega de partid si de Guvern, Pintea, a spus ca a fost poluare pe Arges. Practic, membri ai Guvernului care la distanta de o ora se contraziceau, dar tot Primaria Capitalei este vinovata", a completat Firea.