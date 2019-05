Firea a făcut publice poze cu sârma care i-a fost găsită în colon

Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a dat publicității, marți, fotografii cu sârma pe care medicii i-au găsit-o în colon.

În ultimele trei luni, Gabriela Firea a suferit trei intervenții chirurgicale care au culminat cu descoperirea, în colon, a unei bucăți de sârmă de aproximativ 4 cm lungime. Acuzată că a inventat totul pentru că este campanie electorală, primarul general al Bucureștiului a prezentat, marți seara, la un post TV, ce au găsit medicii.



"Poate vom rămâne toată viaţa cu această întrebare dacă a fost o întâmplare sau dacă a fost o mână criminală. Ar fi culmea să arăt operația, lucruri atât de intime, dar, probabil, vom ajunge și acolo. Cine vrea, poate să ceară, în baza liberului acces la informații, de la spital, amănunte. Nu am inventat nimic. Un jurnalist a spus că nu m-am operat. Prezint fotografiile, ca să nu mai zică nimeni nimic. Nu aș fi recurs la așa ceva, dacă nu se spunea că am inventat și că soțul meu a mințit. Nu îmi dau seama cum am putut să înghit așa ceva. La sfârșitul lui iunie, voi fi iar operată, pentru sudarea colonului. Chimiști și alți specialiști mi-au spus că această sârmă putea fi inserată în alimente, în dimensiuni mai mici, pentru a fi mai greu de simțit la înghițire, și se suda în stomac, urmând a produce daune", a spus Firea.