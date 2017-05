Firea a convocat un comandament pentru DERATIZAREA Bucureștiului. Bucureștenii sunt nemuțumiți

Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a convocat, luni, la sediul Municipalităţii, un comandament pentru intensificarea măsurilor de igienizare, dezinsecţie şi deratizare după ce mai mulți locuitori ai Bucureștiului s-au arătat nemulțumiți de apariția insectelor și animalelor nedorite în oraș.

'Am convocat acest comandament pentru că am primit nenumărate sesizări de la bucureşteni în ceea ce priveşte prezenţa căpuşelor şi a şobolanilor atât în parcuri, cât şi pe spaţiile verzi sau aliniamentele stradale. Aşa cum am convenit în întâlnirea de lucru pe care am avut-o săptămâna trecută cu primarii de sector, solicit ADP-urilor de sector să dispună în regim de urgenţă toate măsurile necesare pentru a demara tratamentele de combatere a căpuşelor în toate spaţiile de utilitate publică, în parcuri, locuri de joacă şi grădini publice", a precizat edilul general, potrivi Agerpres.



Primarul general a subliniat că toate primăriile de sector trebuie să declanşeze acţiunile în acelaşi timp, concomitent cu informarea populaţiei, astfel încât dezinsecţia şi deratizarea să se desfăşoare mult mai eficient. Gabriela Firea a menţionat totodată că este necesară o bună colaborare cu asociaţiile de proprietari din toate sectoarele Capitalei, care trebuie să fie informate în ceea ce priveşte obligaţiile care le revin, conform Ordinului ANRSC nr. 82, din 9 martie 2015.



"Primăria Capitalei, prin Centrul de Protecţie a Plantelor, a început încă de la sfârşitul lunii trecute tratamentele de dezinsecţie. Vom sprijini toate sectoarele Capitalei şi, în acest sens, reprezentanţii ADP-urilor de sector au termen două zile să analizeze programul în baza căruia acţionează Centrul de Protecţie a Plantelor al PMB şi, dacă sunt necesare extinderi, să comunice zonele unde au nevoie de ajutor pentru a putea redimensiona bugetul şi a interveni cât mai rapid", a spus Firea.



Edilul şef a explicat că a solicitat tuturor regiilor, administraţiilor şi instituţiilor din subordinea Municipalităţii, dar şi Metrorex, în special în galeriile de metrou, să înceapă tratamentele de deratizare şi combatere a rozătoarelor.



"Este necesar să ne unim forţele, să facem un efort comun, să acţionăm cu profesionalism, pentru că trebuie să combatem orice element care reprezintă un pericol pentru sănătatea populaţiei", a adăugat ea.



Primăria Capitalei a început tratamentele de combatere a ţânţarilor şi căpuşelor în parcurile din Capitală aflate în administrarea Municipalităţii din data de 24 aprilie. Până în acest moment au fost aplicate astfel de tratamente în următoarele parcuri: Herăstrăul Vechi, Herăstrăul Nou, Mioriţa, Bordei, Floreasca, Cişmigiu şi Cartierul Francez, Tineretului, iar în perioada următoare se vor face tratamente în Parcul Izvor, Sala Palatului şi zona Unirii.



La comandament au participat reprezentanţii ADP-urilor de sector şi ai direcţiilor din cadrul PMB care au atribuţii în Programul de dezinsecţie al Bucureştiului.