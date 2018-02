Finala Eurovision 2018 Romania - pe cine aleg românii să îi reprezinte în finala Eurovision 2018

FINALA EUROVISION ROMANIA 2018.

FINALA EUROVISION 2018 ROMANIA - duminică seară românii îşi aleg, începând cu ora 21 pe TVR 1, reprezentantul pentru concursul internaţional Eurovision 2018.

FINALA EUROVISION ROMANIA 2018. Votul va putea fi exprimat trimiţând numărul de intrare în concurs al favoritului (01, 02, 03,...15), prin SMS, la numărul 1264 (tarif: 0.4 euro + TVA), număr valabil în reţelele Digi Mobil, Orange, Telekom şi Vodafone, ori sunând la acelaşi număr de telefon – 1264 şi tastând numărul piesei favorite din concurs: 01, 02, 03... 15, cu acelaşi tarif (0.4 euro + TVA / apel), valabil în reţelele Orange, Telekom şi Vodafone. De pe un număr de telefon se poate vota o singura dată pentru fiecare piesă în parte.

FINALA EUROVISION ROMANIA 2018. Liniile telefonice se vor deschide la semnalul „START VOT!" şi se vor închide după 60 de minute, la semnalul „STOP VOT!".

FINALA EUROVISION ROMANIA 2018. Într-un show care ne va ţine pe toţi cu sufletul la gură până în ultimul moment, publicul va alege cine va urca pe scena Eurovision din Lisabona. Dintre cele 15 melodii finaliste, doar una va fi desemnată, prin televot, câştigătoarea Selecţiei Naţionale Eurovision 2018.

FINALA EUROVISION ROMANIA 2018. Iată cei 15 concurenți care se vor lupta în finala din această seară:

Feli („Bună De Iubit"), MIHAI („Heaven"), Jukebox feat Bella Santiago („Auzi Cum Bate"), The HUMANS(„Goodbye"), Eduard Santha („Mesom Romales"), Teodora Dinu („Fly"), Dora Gaitanovici („Fără Tine"), Claudia Andas („The One") , TIRI („Deşert De Sentimente"), Erminio Sinni & Tiziana Camelin („All The Love Away"), Xandra(„Try"), VYROS („La La La"), Alexia & Matei („Walking On Water"), Echoes („Mirror") şi RAFAEL & Friends („We Are One") concurează duminică, în direct la TVR 1, TVRi, TVR Moldova şi pe TVR+, pentru un bilet spre scena Eurovision din Lisabona.