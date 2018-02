Finala Eurovision 2018. Cine va reprezenta România în finala Eurovision 2018

The Humans

FINALA EUROVISION 2018 ROMANIA - duminică seară românii şi-au ales reprezentantul pentru concursul internaţional Eurovision 2018. The Humans au câştigat finala selecţiei naţionale Eurovision 2018, după votul telespectatorilor, cu piesa "Goodbye", şi vor reprezenta România la competiţia cântecului european care va avea loc la Lisabona.

FINALA EUROVISION ROMANIA 2018. "Mulţumim din suflet. Celor care ne-au votat şi celor care au crezut în noi. Astăzi împlinim un an”, au spus membrii trupei pe scena de la Sala Polivalentă.

FINALA EUROVISION ROMANIA 2018. Melodia câştigătoare este compoziţie semnată de Matei Alexandru şi Alin Neagoe, pe textul Cristinei Caramarcu.

Trupa The Humans este compusă din Adi Tetrade (tobe), Alin Neagoe (bass), Alexandru Matei (clape), Alex Cismaru (chitară), Adrian Tănase (voce), Cristina Caramarcu (voce).

FINALA EUROVISION ROMANIA 2018. Iată cei 15 concurenți care s-au luptat în finala de duminică seară:

Feli („Bună De Iubit"), MIHAI („Heaven"), Jukebox feat Bella Santiago („Auzi Cum Bate"), The HUMANS(„Goodbye"), Eduard Santha („Mesom Romales"), Teodora Dinu („Fly"), Dora Gaitanovici („Fără Tine"), Claudia Andas („The One") , TIRI („Deşert De Sentimente"), Erminio Sinni & Tiziana Camelin („All The Love Away"), Xandra(„Try"), VYROS („La La La"), Alexia & Matei („Walking On Water"), Echoes („Mirror") şi RAFAEL & Friends („We Are One") concurează duminică, în direct la TVR 1, TVRi, TVR Moldova şi pe TVR+, pentru un bilet spre scena Eurovision din Lisabona.