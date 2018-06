FINALA BRAVO, AI STIL! ALL STARS! Momente emoționante împărtășite de Cătălin Botezatu

FINALA BRAVO, AI STIL! ALL STARS! Vineri este ultima ediție a emisiunii Bravo, ai stil! All stars!, iar emoțiile îi copleșesc tot mai mult pe concurenți și jurați.

FINALA BRAVO, AI STIL! ALL STARS! La final de sezon, emoțiile și nostalgia îi copleșesc pe jurații emisiunii, Cătălin Botezatu fiind primul care a împărtășit ce a însemnat această experiență pentru el.

“A fost cel mai frumos format ever (din engl. – dintotdeauna)! Îl iubesc și va mulțumesc!”, spune emoționat Cătălin Botezatu, potrivit kanal.ro.



Finalistele își doresc să prezinte cele mai bune ținute, pentru că astăzi este ultima zi în care mai pot luă stele din partea juraților. În acest sens, Ilinca le reamintește concurentelor că cea care totalizează numărul cel mai mare de steluțe va fi protejată în prima etapă eliminatorie din Marea Finală.

BRAVO, AI STIL! ALL STARS! Incepand de sambata, 9 iunie, fanii emisiunii au posibilitatea sa isi sustina concurenta favorita trimitand un SMS la 1230 din momentul in care Ilinca Vandici va face, in emisiune, anuntul „START VOT!”. Sesiunea de votare va fi deschisa pana la Marea Finala "Bravo, ai stil! All stars", difuzata in direct, pe 16 iunie, si se va inchide in momentul in care Ilinca va spune in emisiune „STOP VOT!”, potrivit kanald.ro.

Alina 30 de ani / Bucureşti / Economist. Alina s-a numărat printre cele mai puternice concurente ale primului sezon “Bravo, ai stil!” A făcut faţă cu brio defilărilor zilnice, insă provocările şi momentele din serile de Gala au reprezentat, de departe, punctul ei forte!

Marisa este câştigătoarea celui de-al doilea sezon “Bravo, ai stil!” şi se numără printre cele mai iubite concurente din istoria acestei competiţii. La scurt timp după terminarea concursului, viaţa Marisei s-a schimbat total. Şi-a început cariera TV, a pus bazele unui video blog şi s-a alăturat celei mai tinere echipe de online-influenceri din România.

Iuliana -19 ani / Mangalia / Studentă. A arătat tot ce poate, a mizat pe simplitatea sofisticată şi a nimerit fix pe drumul către succes. Vorbim despre Iuliana, cea mai iubită concurentă a celui de-al treilea sezon „Bravo, ai stil!” O tipă cochetă, elegantă şi foarte hotărâtă să pună mâna pe marele premiu încă din primele săptămâni de competiţie.

Silvia - 35 de ani, Targu Jiu, designer vestimentar. Silvia este prima câştigătoare a celui mai iubit reality show de modă din România! Concurenta a performat la cel mai înalt nivel şi a reuşit de-a lungul competiţiei să dobândească aprecierile juraţilor, dar şi un număr impresionant de susţinători.