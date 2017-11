Filmul despre călătoria făcută pe jos de Brâncuși de la Hobița la Paris este aproape gata

Filmul „Walking To Paris”, care va fi lansat anul viitor, expune povestea drumului pe care Constantin Brâncuşi, care avea 27 de ani atunci, l-a făcut din România până în Franţa, trecând prin Ungaria, Austria, Germania şi Elveţia. Călătoria de 18 luni pe care tânărul a făcut-o pe jos, din București până în Paris, a servit drept sursă de inspirație pentru regizorul britanic Peter Greenaway.

"De-a lungul călătoriei, supravieţuind la tot ce i se ivea în cale, aşa cum se învăţase în anii în care fusese cioban, a avut aventuri, comice, violente, erotice şi romantice, ce l-au inspirat în sculptură, căci modela sculpturi din materiale pe care le găsea pe drum lemn, piatră, nisip, zăpadă şi gheaţa, lăsând răsfirate şi abandonate sculpturi experimentale şi temporare pe drumurile Europei", a declarat Greenaway pentru Screen Daily.

Actorii Emun Elliott şi Carla Juri sunt protagoniştii peliculei "Walking To Paris". Lansarea filmului a fost anunţată pentru anul 2018, potrivit imdb.com.

Peter Greenaway este cunoscut pentru ''Falls'', ''The Draughtsman's Contract'', ''A Zed & Two Noughts'', ''The Belly of an Architect'' (1987), ''Drowning by Numbers'' (1988), și cel mai de succes (și controversat) film,''The Cook, the Thief, His Wife & Her Lover''(Bucătarul, hoțul, soția lui și amantul ei).

În anul 1903, Constantin Brâncuşi a luat decizia de a părăsi România după ce a primit comanda de a realiza bustul generalului Carol Davila. Motivul a fost dat de cei care au comandat bustul. Aceștia nu au fost mulţumiţi de creaţia lui Brâncuşi și nu i-au oferit banii promişi. Pentru această lucrare, sculptorul trebuia să primească banii necesari pentru a ajunge la Paris să-şi continue studiile.

Sculptorul a refuzat să facă modificările cerute şi a luat decizia de a merge pe jos până la Paris, o distanţă de aproximativ 2.000 de kilometri.