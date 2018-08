Filmele şi sexul. Dezvăluiri fabuloase şi absolut amuzante ale actorilor despre scenele "fierbinţi"

Filmele. O mare plăcere a tuturor. O comedie, un film de acţiune, o dramă, un filmromantic, toate acestea ne fac să râdem sau să plângem alături de actori.

Însă... atunci când filmează scene fierbinţi, cum se simt actorii? Chimia pe care o vedem la TV sau pe marile ecrane există cu adevărat? Ce se întâmplă în spatele "cortinei"?

Câţiva cunoscuţi actori fac dezvăluiri absolut amuzante despre scenele de sex din timpul filmărilor, cît de bine, de amuzant sau chiar... jenant a fost un anumit moment.

Ryan Reynolds a declarat că cel mai greu îi este să rămână serios şi concentrat în timpul scenelor "fierbinţi": "Stăm acolo amândoi, îi dau bluza jos, îi dau sutienul jos, iar apoi ea rămâne cu nişte plasturi în formă de smiley face în faţa cărora pur şi simplu mă pierd. Uit ce am de zis! Şi mi se întâmplă de fiecară dată, la fiecare film!".



Kate Winslet povesteşte că la începutul carierei îi era foarte greu să îi spună mamei sale ce a făcut la serviciu: "Cum ar fi sunat - dragă mamă, scena în care părţile intime ale colegului de platou erau foarte aproape de faţa mea n-a ieşit chiar bine?".



Henry Cavill, cunoscut şi pentru rolul din Superman, a dezvăluit că în timp ce se afla pe platourile de filmare ale producţiei "The Tudors", atmosfera s-a încins putin. "Ulterior, am fost nevoit să îmi cer scuze colegei mele", a declarat Henry pentru Celebuzz.