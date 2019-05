Ce vedete din România erau în filmele porno ţinute ascunse de Răzvan Ciobanu? Ce zice şi Dan Capatos

Răzvan Ciobanu a murit într-un tragic accident de maşină în dimineaţa zilei de luni, 29 aprilie. Designerul s-a stins la 43 de ani.

În urma creatorului de modă au rămas multe semne de întrebare. Cu o viaţă personală controversată, Răzvan Ciobanu a luat cu el în mormânt multe secrete din viaţa mondenă a României. Dar o parte a acestor mistere ar putea fi ascunsă în câteva hard-disk-uri, pe care acum le caută multe lume. De ce? Pentru că pe ele ar putea fi imagini indecente cu diferite vedete.

Chiar şi Dan Capatos, de la Antena 1, a lăsat de înţeles că ar exista aşa ceva.

"Cineva aleargă după acele harduri. În 2011 am fost contactat de Răzvan, în baza prieteniei pe care o aveam, să-mi se spună are un CD cu aceste imagini. Nu am spus niciodată că este Răzvan Ciobanu în acele imagini şi niciodată că se întâmplau la el în casă. Răzvan nu făcea un şantaj. El avea un material de interes pentru presă şi m-a căutat pe mine primul, fiind prieteni. Mi-a zis: Te interesează nişte imagini cu persoane publice care fac nişte lucruri? Ce persoane? Alea, alea. Nu pot să abordez acest subiect în emisiune i-am spus”, a spus Capatos, în emisiunea de joi seară, 2 mai.

Sorin Oprea, cel mai bun prieten al lui Răzvan Ciobanu şi fost partener de afaceri, susţine că tatăl lui Răzvan Ciobanu deţine atât laptopul acestuia, cât şi hard disk-urile controversate. El a mărturisit pentru Xtra Night Show că le-a recuperat la rugămintea fostului iubitul al designerului şi că i le-a înmânat tatălului designerului.

"Nu s-au găsit hard diskurile, ci doar laptopul. L-a luat tatăl lui Răzvan. Am auzit de la altcineva ce ar contine. Sunt chestii pornografice şi alte chestii. Nu pot să spun. Sunt lucruri personale ale lui Răzvan. Şi alte documente medicale", a declarat Sorin Oprea în cadrul emisiunii “XNS” de la Antena 1.

Citiţi şi: