Filmările din trafic, considerate probe în instanță

Persoanele care filmează cu telefonul mobil sau cu ajutorul camerelor instalate pe bordul mașinii alți șoferi care încalcă legea pe șosele ar putea să sesizeze poliția. Mai mult, în baza respectivelor filmări, polițiștii ar putea să îi sancționeze pe cei care încalcă regulile codului rutier. Ințiativa legislativă a fost făcută de un deputat USR pentru că, în prezent, doar imaginile filmate de poliție și cele de pe camerele de supraveghere constituie probe, notează Realitatea TV.

Fie că trec pe roșu, sau depășesc pe dublă linie continuă, o altfel de înregistrare s-ar putea finaliza cu un proces verbal și o sancțiune pentru șoferi. O spune o inițiativă legislativă a unui deputat, ce prevede ca filmările făcute în trafic să devină probe.





"Practic oricine are o camera video montata pe bord poate sa faca o sesizare si sa o trim catre politie, iar in baza acelor informatii, politia sa poata emite un proces verbal. In acest moment politia poate emite aceste procese verbale de contraventie doar daca sunt acolo, daca asista fizic la acel eveniment.", spune Mihai Botez - deputat USR.



În prezent imaginile surprinse de astfel de camere de bord nu sunt certificate, dar șoferii spun că sunt de acord cu noua modificare.





Avocații spun însă că ar trebui reglementată legea astfel încât să se facă și expertize pentru autenticitatea înregistrărilor.



"Daca aceste inregistrati s-ar transforma in probe, probabil am discuta de un val de cereri si plangeri facute de orice participant la trafic in conditiile in care s-ar sesiza si politistii s-ar trezi cu mii de solicitari, daca ar fi sa transformam aceste camera in probe veritabile, ar trebui sa ne uitam si spre posibilile modificari si trunchieri, sa existe posibilitatea ca judecatorul sa supuna acea proba unei contraexpertize", spune Adrian Cuculis - avocat.



Proiectul de lege va fi în dezbatere publică în următoarele două săptămâni.