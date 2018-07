Fiica lui Emil Boc va fi studentă la Facultatea de Medicina Dentară. Ce notă a obţinut Patricia

Fiica cea mică a primarului municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, Patricia, a fost admisă, miercuri, la buget, la Facultatea de Medicină Dentară a Universităţii de Medicină şi Farmacie (UMF) "Iuliu Haţieganu", dupa ce a obţinut nota 8,49 la examen.

Potrivit rezultatelor examenului de admitere postate, miercuri, pe site-ul UMF Cluj-Napoca, Patricia Boc a obţinut nota 8,49, la testul grilă cu 50 de întrebări din biologie şi chimie şi s-a clasat pe locul 9 la buget, scrie Mediafax.

La Facultatea de Medicină Dentară a UMF Cluj-Napoca au fost scoase la concursul de admitere pentru anul universitar 2018 - 2019 un număr de 79 de locuri la buget, pentru care s-au înscris 226 de candidaţi. Concurenţa a fost de 2,8 pe un loc. Mândră de reuşita ei, tânăra Patricia Boc a publicat un mesaj pe o reţea de socializare: "Am început studiile la Iuliu Haţiganu University of Medicine and Farmacy"