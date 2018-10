Mihai Fifor îi jură credinţă veşnică lui Liviu Dragnea, care "l-a făcut ministru"

Ministrul Apărării Mihai Fifor îi promite credinţă veşnică lui Liviu Dragnea. Luni, într-o emisiune TV, Fifor a afirmat că nu pot să mă dezic vreodată, să plec de lângă liderul de partid. Fifor a încercat astfel să combată informaţiile vehiculate pe anumite canbale, potrivit cărora el ar fi fost unul dintre cei 28 de disidenţi care au semnat scisoarea împotriva lui Liviu Dragnea.

”E o viață dinamică în PSD. Se dorește punerea la pământ a PSD și a liderilor săi pentru ca 2019 să nu găsească PSD la putere. Eu am avut o discuție, cu două zile înainte de a pleca în SUA, cu Liviu Dragnea, când a convocat CEX. Mi-a zis: ”Înseamnă că tu nu o să fii prezent.”. I-am spus: ”Domnule președinte, nu am cum să fiu.”. Modul cum au evoluat lucrurile m-a determinat să am o reacție. Eu nu vreau să discut despre tabere, ci despre opinii diferite. Nu m-am ferit niciodată, nu pot să mă dezic vreodată, să plec de lângă liderul de partid, care mi-a dat șansa să fiu ministru în două mandate. Am o demnitate, ca ministru al Apărării, care nu e de ici de colo. Echipa coordonată de Liviu Dragnea e foarte bună. Este extrem de puțin probabil să mă dezic vreodată. Mi s-a părut prea mult," a declarat Fifor la Antena 3.

Ministrul Apărării a reluat teza promovată de Liviu Dragnea, potrivit căreia PSD este ţinta unui complot în care sunt implicate cercuri ostile, din ţară şi din străinătate, precum şi membri ai partidului. "Eu nu am fost de acord cu spălarea rufelor în afara partidului. PSD este sub asediu din 2017. PSD rămâne unit, își va duce la bun sfârșit mandatul. Asta își doresc inamicii noștri politici, să arate că în PSD sunt probleme, să derapeze și să piardă guvernarea.”, a mai afirmat Fifor.