Fifor sare în apărarea operatorului de 112 care a preluat apelul Alexandrei

Ministrul interimar de Interne, Mihai Fifor, a declarat că în cazul apelurilor Alexandrei la 112 a fost o problemă de logistică pentru că operatorul era singur și mai avea alte 3 apeluri în așteptare, dintre care unul cu violență domestică, unde exista riscul ca femeia să fie ucisă.

Și polițistul de la 112 se apără. Viorel Florescu a declarat la Antena 3 că a încercat să limiteze timpul pentru că era singur pe tură, o tură de 24 de ore în care este nevoit să răspundă tuturor apelurilor din județ și din țară în maximum 9 secunde.

,, Eu am preluat apelul Alexandrei.Înainte să vorbesc cu Alexandra, (STS) mi-a spus, prin cască, că a fost răpită și violată. Am zis, se vede și pe stenograme, am zis: “Dați-mi mai repede”. Până la punerea în contact la 11:05, STS mi-a dat ceva (informații). Mi-au spus că “e o domnișoară bătută, răpită și violată și stabilește acum colega mai multe date.” Și mi-a închis apelul. Și până să-mi închidă apelul, eu am zis: “Grăbiți-vă. Dați-mi mai repede”, a spus Florescu.



Polițistul de la 112 recunoaște că nu știa cartierul Bold, unde era sechestrată Alexandra.







,, Mi-a menționat treaba cu digul și mi-a zis și ceva de Bold. Am văzut că am fost învinovățit că nu știu Boldul din Caracal. Dar noi nu știm orașele decât ca configurație, ca zonă, dar cartiere sau zone mărginașe, nu avem idee, decat cei care se afla in teritoriu acolo'', a mai spus polițistul.



Angajatul de la 112 se plânge că este nevoit să stea 24 de ore, singur pe tură în dispecerat pentru a prelua apelurile.