Fifor pune tunurile pe polițiști: "Copilul a acționat corect, reacția politiștilor nu a fost bună"

Mihai Fifor, i-a criticat marti pe politistii care au vorbit cu Alexandra la telefon.„Politistii nu au stiut sa lucreze. Este opinia mea. Nu au fost pregatiti pentru un astfel de caz. Copilul a actionat corect, reactia politistilor nu a fost aceea care trebuie".

Noul ministru interimar al Internelor, Mihai Fifor, a declarat marti la Antena 3, legat de cazul Alexandrei, că este lipsa mare de personal la dispeceratele 112 si ca se vor lua masuri `bruste' la minister:

Nu sunt momente usoare, este complicat pentru MAI.

Ce s-a intamplat la Caracal, o tragedie cutremuratoare, ne arata ca e nevoie de o interventie rapida, abrupta, in reasezarea unui sistem de ordine si siguranta publica.

S-a dovedit ca exista nenumarate disfunctii care din pacate duc la astfel de tragedii.

A fost un cumul de factori care a dus la tragedia de la Caracal. E o eroare in zona politiei, in zona procurorilor, in zona judecatorilor, e eroare la 112.

Azi discutam foarte aplicat cu ordonanta de infiintare a 112, sunt din pacate lucruri care nu s-au facut la timp, e lipsa mare de personal la dispecerate. Am discutat mult cu Raed Arafat, care cunoaste foarte bine sistemul 112. Nu poti sa ai nevoie de 10 oameni si incadrarea sa fie de 5 oameni si sa ii rotesti ca sa acoperi turele.

Nu vrem sa politizam, vrem sa facem lumina cat mai clar. Indiferent cine a gresit, vor plati.

Va spun ca fara niciun fel de rezerva declaram razboi tuturor celor care incalca legea, retelelor de criminalitate si de carne vine. Se vor lua masurile cele mai aspre.

E nevoie de reformarea rapida a ministerului de Interne, pornind de la pregatirea agentilor pana la echipamentul lor

