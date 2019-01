Fifor, atac la Klaus Iohannis: Trăim momente delicate pentru Armata României

Mihai Fifor

Fostul ministru al Apărării, Mihai Fifor, cataloghează drept delicată situaţia în care se află militarii români, în condiţiile în care mandatul şefului Statului Major al Apărării Nicolae Ciucă a fost prelungit de preşedinte, fără ca ministrul Leş să propună asta sau să existe un aviz de la premier.

”Traim zilele acestea momente delicate pentru Armata Romaniei. Schimbarea sefului Statului Major al Apararii, indiferent cum se numeste el, este un moment major pentru orice armata a lumii. Asa cum este definit de lege, seful Statului Major al Apararii este militarul cel mai inalt in rang din armata, el fiind, de facto, seful militar. Lui i se subordoneaza toate celelalte categorii de forte si, vreme de patru ani, conduce armata. Este perfect adevarat, ca pentru a se evita derapajele de orice natura, asupra armatei exista controlul civil, exercitat politic de Guvern, prin ministrul apararii, cel care conduce Ministerul Apararii Nationale si caruia, seful SMAP i se subordoneaza. Pentru si mai mult control, Constitutia ii confera atributii - limitate si de echilibru - si Presedintelui statului”, scrie Mihai Fifor pe Facebook.

”Mandatul este limitat, in mod explicit, la patru ani. Cu posibilitatea prelungirii cu inca un an. Cel care genereaza inlocuirea sefului SMAP si propune o noua persoana pentru portofoliu, este ministrul apararii. Este strict atributul sau. Legea spune clar si cine poate ocupa aceasta functie: loctiitorul sefului SMAP sau unul dintre cei trei sefi ai categoriilor de forte. Propunerea trebuie avizata de primul-ministru, numirea fiind atributul presedintelui statului. Eventuala prelungire trebuie sa urmeze aceeasi procedura. Legea e clara si in acest sens.

La ora aceasta, Decretul de prelungire a mandatului generalului Ciuca a fost publicat si este in vigoare, fara vreo propunere din partea ministrului, fara aviz al Premierului”, adaugă fostul ministru.

”Situatia creata pune Armata Romaniei si tara intr-o situatie imposibila. Militarilor li se cere sa continue subordonarea fata de un sef al Apararii recuzat de ministrul sau, care a propus oficial un inlocuitor pentru viitorul mandat. Cum va putea colabora ministrul apararii cu seful Statului Major pe care in acest moment il considera ilegitim si in afara mandatului? Asta in conditiile in care am preluat practic Presedintia Consilului Uniunii Europene, in cadrul careia Romania este chemata sa joace un rol esential pentru definirea viitorului relatiei NATO - UE, relatie vitala pentru apararea colectiva. Ca sa nu mai vorbesc de toate programele si proiectele uriase aflate in derulare sau in curs de contractare.

Sunt ani buni in care s-au construit relatiile speciale pe Romania le are cu aliatii sai si, mai ales, cu partenerul strategic SUA. Un singur lucru nu i s-a putut vreodata reprosa Romaniei si acest lucru a fost prestatia din punct de vedere militar. Respectul si increderea de care ne bucuram, oriunde in lume, se datoreaza jertfei si profesionalismului militarilor romani - cei mai buni ambasadori ai acestei tari. Si atunci? Cui foloseste atragerea Armatei Romaniei in jocul politic, adevarata capcana - tentatie otravita pentru orice militar?

Pacat. Nu cred ca, la ora aceasta, cineva ar putea estima costurile pe termen lung pentru Armata si pentru tara, pentru ceea ce s-a petrecut zilele acestea si pentru precedentul extrem de periculos creat.

Derapajul trebuie oprit si e imperios necesara revenirea la dialog institutional, la litera si spiritul legii, care regleaza mecanismele extrem de fine ale functionarii institutiei armatei”, mai spune Fifor.

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, vineri, referitor la prelungirea cu un an a mandatului şefului Statului Major al Apărării Nicolae Ciucă, că, din punctul său de vedere, nu poate fi sesizată Curtea Constituţională pentru că legea îi permite semnarea decretului de prelungire. Viorica Dăncilă a declarat, vineri, că decretul pentru prelungirea mandatului şefului SMG, Nicolae Ciucă, semnat de preşedintele Klaus Iohannis, nu respectă condiţiile de legalitate şi creează premisele unui conflict juridic de natură constituţională.