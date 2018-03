Fierbere mare la FCSB. Cât îl costă pe Becali să-l aducă pe Șumudică

Nicolae Dică este sigur de postul său doar până la finalul sezonului. Patronul de la FCSB, Gigi Becali, a anunțat în mai multe rânduri că din vară va schimba antrenorul, dacă va rata titlul de campion.

Marius Șumudică este cea mai surprinzătoare variantă pentru roș-albaștri, după ce a afirmat din nou că Gigi Becali este singurul conducător din Liga 1 cu care ar fi dispus să lucreze.

Șumudică (47 de ani) a fost întotdeauna adversarul Stelei și, ulterior, al lui FCSB, fie că era jucător la Sportul sau Rapid, ori antrenor în Liga 1, unde le-a pregătit, printre altele, pe Rapid, Vaslui sau Astra, club cu care, de altfel, a și câștigat cele două trofee ale carierei de până acum: titlul de campion și o Supercupă a României împotriva roș-albaștrilor. De asemenea, a ironizat în mai multe rânduri clubul patronat de Gigi Becali, cu care are o relație specială, potrivit digisport.ro.

În acest moment, Marius Șumudică este unul dintre cei mai apreciați străini în Turcia. Șefii lui Kayserispor îl plătesc cu 480.000 de euro pe sezon și i-au pus în contract o clauză de reziliere de 500.000 de euro. La începutul acestui an, tehnicianul român a refuzat o ofertă din Qatar, pe un salariu de 1,8 milioane de euro pe an și are contract cu turcii și în sezonul viitor.