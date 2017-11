Ficatul nu doare! Cel mai simplu TEST prin care afli dacă ai ficatul sănătos

Simptomele unor boli la ficat sunt destul de neclare si pot fi interpretate si ca alarme din alte zone ale organismului. In principal, semnul ca exista o neregula la ficat e o anume stare de oboseala nejustificata.

Cand ficatul are neplaceri, bolnavul nu mai da randament la serviciu, nu mai rezista sa vada pana in miez de noapte emisiunile la televizor, iar fumatorul caruia ii schioapata ficatul nu mai are chef de fumat. Omul caruia nu-i mai functioneaza bine ficatul si i se instapaneste o boala hepatica resimte o imputinare a efortului fizic, dar si a efortului intelectual.



Cu alte cuvinte, suferindul de ficat are momente de absenta, ii fuge atentia. Partea rea e ca aceste semne le trimit si alte boli. Tocmai de aceea, ficatul trebuie controlat, analizele inseamna masurarea transaminazelor in sange, analiza urinei si chiar o ecografie. Daca a avut un virus hepatic si daca omul bea mai mult, aceste semne arata ca s-a intamplat ceva in ficatul lui si controlul la medic se impune.



Cand exista o neplacere la ficat, urina este mai inchisa la culoare, iar in buletinul de analiza a urinei, uribinilogenul, este crescut si in urina exista acizi biliari. Iar transaminazele depasesc limita normala. Pasul urmator in analiza este ecografia, scrie bzi.ro.



Ficatul pune in evidenta chiar si faza de inceput a bolilor, si anume ficatul gras, iar masurarea gradului de fibroza arata cata inflamatie exagerata spre intarirea tesutului hepatic in zone fibrozate exista in ficat.