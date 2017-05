Fibromul uterin. Simptomele care ar trebui să alarmeze femeile. Durerea de spate, una dintre ele

Fibromul uterin este o excrescenta benigna a uterului, care apare adesea la femeile de varsta reproductiva. Fibromul uterin nu este asociat cu un risc crescut de cancer uterin si aproape niciodata nu se transforma in cancer.

De regula 3 din 4 femei dezvolta fibrome uterine candva pe parcursul vietii, dar majoritatea nu sunt constiente de prezenta lor, deoarece fibroamele uterine nu provoaca, de multe ori, vreun simptom. Medicul dumneavoastra poate descoperi fibroame intamplator in timpul unui examen pelvin sau in urma unei ecografii de rutina.

In general, fibromul uterin necesita rar tratament. Terapia medicala si procedurile chirurgicale pot micsora sau elimina fibroame daca acestea genereaza disconfort sau simptome suparatoare. Rar, fibroamele pot necesita tratament de urgenta in cazul in care provoca durere brusca, sau sangerari menstruale foarte abundente, potrivit contraboli.ro

Simptome ale fibromului uterin

La femeile care prezinta simptome, cele mai frecvent reprezentate simptome de fibrom uterin includ:

– Sangerari menstruale abundente

– Menstruatii prelungite – sapte zile sau mai mult de sangerare menstruala

– Senzatia de presiune pelvina sau durere in zona pelvina

– Urinare frecventa – Dificultate in a goli vezica urinara – Constipatie

– Dureri de spate sau dureri de picior

Rar, un fibrom poate cauza durere acuta atunci cand irigatia cu sange este depasita. Lipsit de nutrienti, fibromul incepe sa moara.

Resturile fibromului degenereaza si pot infiltra tesuturile inconjuratoare, cauzand durere si febra. Un fibrom care atarna de un pedicul in interiorul sau in afara uterului (fibrom pediculat) poate determina dureri prin rasucirea pediculului (strangulare) si oprirea irigarii cu sange.