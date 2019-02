Fetița care a murit după ce a căzut din microbuz stătea pe o bancă improvizată

Minora de 12 ani care a murit, marti, in Zalau, dupa ce a cazut dintr-un microbuz de transport persoane caruia i s-au deschis usile in mers, statea pe o banca improvizata, in spatele locurilor omologate ale autovehiculului, a informat Inspectoratul de Politie Judetean Salaj.

Potrivit datelor facute publice de IPJ, accidentul a avut loc pe bulevardul Mihai Viteazul, din Zalau, la volanul microbuzului aflandu-se un barbat de 57 de ani, ce efectua o cursa regulata de transport persoane pe traseul Zalau-Diosod.



"Din cauza faptului ca nu s-a asigurat corespunzator la inchiderea usilor din spate, o minora de 12 ani, care se afla in calitate de pasager pe o banca improvizata, in spatele locurilor microbuzului, a cazut pe partea carosabila. Microbuzul era prevazut cu 15 locuri. In urma impactului, minora a decedat", se arata in informarea de presa a IPJ Salaj.







Conducatorul auto a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind negativ, scrie ziare.com.



Potrivit sursei citate, politistii au intocmit dosar penal pentru infractiunea de ucidere din culpa si continua cercetarile pentru a stabili cu exactitate toate imprejurarile care au dus la producerea acestui accident.