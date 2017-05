Fetele Bond, n-o să-ți vină să crezi cum arată ele acum

Au fascinat generații întregi de cinefili. Femeile își doreau să fie ca ele, în timp ce bărbații își doreau să fie cu ele: „fetele Bond” au rămas în istoria cinematografiei drept unele dintre cele mai frumoase, periculoase și seducătoare femei.

În fiecare serie James Bond, în timp ce Agentul 007 este într-o continuă căutare a „băiatului rău”, care pune în pericol siguranța planetei, folosindu-se de o gamă largă de arme sophisticate gadget-uri de ultimă oră, mașini rapide, avioane sau orice alte mijloace necesare pentru a reuși în misiune, există cel puțin o femeie frumoasă care să-i distragă atenția, să-i amenințe activitatea, sau îl mobilizează să salveze lumea.

Această galerie prezintă câteva dintre cele mai reprezentative „fete Bond”, în două ipostaze diferite: atunci și acum.

Care dintre ele este favorite ta?

1. Ursula Andress, 81 - Dr. No

2. Daniela Bianchi, 73 - From Russia with Love

3. Shirley Eaton, 78 – Goldfinger

4. Honor Blackma, 89 – Goldfinger

5. Claudine Auger, 73 – Thuderball

6. Akiko Wakabayashi, 73 - You Only Live Twice

7. Jane Seymour, 64 - Live and Let Die

8. Gloria Hendry, 66 - Live and Let Die

9. Barbara Bach, 67 - The Spy Who Loved Me

10. Carole Bouquet, 57 - For Your Eyes Only

11. Maryam d’Abo, 54 - The Living Daylights

12. Eunice Gayson, 84 - From Russia with Love

13. Lana Wood, 69 - Diamonds are Forever