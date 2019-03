Fenomenul Bianca Andreescu. Reacții incredibile după surpriza uriașă produsă la Indian Wells

Bianca Andreescu, parcurs fenomenal la Indian Wells

FOTO: WTA Tennis

Bianca Andreescu, jucătoarea de 18 ani de origine română care reprezintă Canada, a entuziasmat presa internațională după ce a ajuns în semifinalele de la Indian Wells într-o manieră de mare campioană. Bianca Andreescu va juca cu Svitolina în semifinale.

Bianca Andreescu trece ca un tanc prin cele mai bune tenismene din topul WTA. După ce le-a spulberat în ultimele luni pe Caroline Wozniacki, Venus Williams sau Cibulkova, Bianca Andreescu a năucit-o pur și simplu pe fosta nr.1 Garbine Muguruza în sferturi la Indian Wells, 6-0, 6-1.

"Muguruza n-a înțeles nimic din ceea ce s-a întâmplat pe teren. Nici nu a avut timp, în doar 52 de minute", a titrat cotidianul sportiv L'Equipe după victoria entuziasmantă a lui Andreescu.

"Adolescenta din Canada a câștigat primele nouă game-uri ale meciului cu Muguruza. A început anul pe locul 152 în clasamentul WTA și acum se intreaptă spre Top 40!", scrie și Yahoo Sports.

"Bianca Andreescu a devenit cea de-a treia jucătoare beneficiară de wild card din istoria turneului care ajunge în semifinale. Serena Williams a fost ultima, la revenirea din 2015", observă Washington Post, potrivit ziare.com.

Bianca Andreescu a explicat că secretul victoriei asupra Garbinei Muguruza a fost că a abordat de la început meciul fără nicio presiune, s-a gândit că n-are nimic de pierdut.

"Tot ce mi s-a întâmplat în trecut - accidentări, sacrificii, a meritat totul, toată munca aia grea, da, totul merită în cele din urmă", a fost prima reacție a Biancăi Andreescu după calificarea în semifinalele Indian Wells.

"Wozniacki, Venus Williams, Dominika Cibulkova și acum Muguruza, câștigătoare a două Grand Slam-uri. Să ne oprim un moment și să savurăm acest moment incredibil pentru tine. Felicitări! - i-a spus jurnalistul care a intervievat-o pe Bianca Andreescu pe teren, imediat după câștigarea partidei cu Garbine Muguruza și calificarea în semifinalele Indian Wells 2019.

Bianca Andreescu: Da, e incredibil ce am realizat în ultimele două luni, sunt mai mult decât recunoscătoare, iar astăzi cred că am jucat cel mai bun tenis al meu, unul dintre cele mai bune meciuri pe care le-am jucat vreodată. Cred că toată lumea are zile bune și zile proaste, dar azi chiar am avut o zi bună.

După victoria fără emoții în fața lui Wang Qiang din optimi, Bianca Andreescu a devenit cea mai tânără jucătoare din sferturile turneului din ultimii 10 ani.

Bianca Andreescu are șansa să urce în premieră în Top 40, după parcursul de excepție din competiția californiană. „Este o nebunie. O nebunie, serios! Trăiesc o experiență incredibilă! Acesta este unul dintre cele mai bune turnee din lume, așa ca sunt foarte, foarte fericită!", a declarat Bianca Andreescu înainte de mciul cu chinezoaica Wang Qiang.

În acest an, Bianca Andreescu a reușit un rezultat remarcabil, după ce a ajuns în ultimul act al turneului de la Auckland (Noua Zeelandă), acolo unde a pierdut meciul cu nemțoaica Julia Goerges, scor 6-2, 5-7, 1-6.

Potrivit site-ului WTA, Bianca Andreescu a reușit să câștige până acum 350.000 de dolari de-a lungul scurtei cariere.

Bianca Andreescu, surpriza acestui început de an, provine din părinți români și a început tenisul la Pitești, dar joacă sub steagul Canadei.

Bianca Andreescu s-a născut în anul 2000 în Canada, acolo unde tatăl ei avea un job, dar a făcut primi păși în tenis în România.

La vârstă de 7 ani, Bianca Andreescu a fost dusă la tenis de părinții ei, la Pitești, unde locuiau împreună cu bunicii. După doi ani petrecuți în România, familia Andreescu a revenit în Canada, iar Bianca Andreescu, a cărei tenismena favorită e Simona Halep, a ajuns în lotul național de tenis al Canadei.

Mama Biancăi Andreescu a dezvăluit că nu s-a gândit niciodată ca fiica ei să reprezinte România, asta pentru că Federația de Tenis din Canada oferă multe beneficii. "Nu ne-am gândit la asta. Dacă sunt niște copii talentați, Federația le oferă mult sprijin. Canadienii sunt foarte organizați în tot ceea ce fac. De asemenea, Canada este o țara multiculturală, deci toți au venit de undeva", a spus mama Biancăi Andreescu.

La juniori, Bianca Andreescu a câștigat două turnee de Grand Șlam, în probă de dublu, alături de Carson Branstine. Cele două s-au impus în 2017 la Australian Open și Roland Garros