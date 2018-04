Fenomen extrem la Timişoara: a plouat cu noroi

A plouat cu noroi la Timişoara

Fenomen meteo mai putin obisnuit la Timisoara. "Ploua cu noroi", au scris mai multi timisoreni pe retelele de socializare, dupa ce si-au gasit masinile murdare. Asta in conditiile in care, in cursul diminetii de luni, a picurat in mai multe randuri la Timisoara si in zonele apropiate.

In plus, lumina nefireasca, galbena, i-a surprins pe multi.



Specialistii confirma faptul ca un nor de praf a ajuns in zona Banatului, iar ploaia, fie ea scurta, a aruncat pe pamant particule ce aduc cu stropii de noroi.



„Circulatia sudica a curentilor de aer poate sa aduca praf saharian la altitudine, in atmosfera. Fenomenul nu este neobisnuit, s-a mai intamplat in Timisoara si nu este periculos”, au spus reprezentantii Centrului Regional de Prognoza a Vremii Timisoara, notează opiniatimisoarei.ro.



Specialistii nu au putut aprecia cat ar putea dura fenomenul la Timisoara.