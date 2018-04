Fenomen astronomic spectaculos, în acest weekend: ploaia de meteoriţi Lyride

Dupa o saptamana in care soarele ne-a rasfatat si doar pe alocuri a plouat, weekendul vine cu un fenomen incantator pentru pasionatii de astronomie si nu numai. Curentul de meteori Lyride va fi activ in aceasta perioada.

Mai exact, perioada de activitate a curentului de meteori Lyride este intre 14 si 30 aprilie, dar maximul de activitate se anunta in jurul datei de 22 aprilie, a declarat, pentru Ziare.com, Valentin Grigore, presedinte al Societatii Astronomice Romane de Meteori.



Teoretic, anul acesta maximul de activitate va fi pe 22 aprilie, intre ora 13:00 si pana inspre miezul noptii, dar nu sunt conditii ideale, pentru ca dupa 22:30 se ridica destul de mult radiantul si este Luna.



"Cei interesati pot observa curentul de meteori si sambata noaptea spre duminica. Activitatea ar putea sa fie destul de buna in partea a doua a noptii de sambata spre duminica, dupa ce se ridica radiantul pe cer, in jurul orei 2-3-4, cand radiantul e foarte sus pe cer si, neavand Luna, e un avantaj", a punctat Valentin Grigore.



Este vorba despre un curent de meteori major, dar activitatea sa nu va fi la fel de intensa cum se intampla in cazul Perseielor sau Geminidelor.



Astfel, ne putem astepta sa fie in medie 18 meteori pe ora, vizibili cu ochiul liber. De obicei, numarul de meteori e intre 14 si 23. Au fost si exceptii, de exemplu, in 1982 cand a avut o eruptie scurta de 90 de meteori pe ora, dar de atunci nu s-a mai intamplat.