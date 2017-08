Fenomen astronomic rar! Este vizibil și din România

În seara zilei de 7 august 2017, se produce o eclipsă parțială de Lună. Fenomenul este vizibil de pe teritoriul României, precum și din Europa, Asia, Africa, Australia, Antarctica.

Eclipsa începe la 18:49, când Luna încă nu a răsărit, iar Soarele se află pe cer. Luna intră în umbra Pământului la 20:22, în momentul în care răsare dinspre orizontul de est-sud-est, putând fi observată și din țara noastră, potrivit Agerpres.

Faza maximă a eclipsei are loc la 21:20, când Luna se va afla nu foarte sus pe cer iar partea de jos a discului selenar va căpăta culoarea portocalie-roșiatică. Apoi, înspre sud-est Luna iese din umbra Pământului la 22:18, iar eclipsa ajunge la final la 23:51, potrivit astro-urseanu.ro.

Următoarea eclipsă de Lună va fi una totală pe 31 ianuarie 2018 și va fi vizibilă în România ca o eclipsă parțială (doar ultima oră a eclipsei).

O eclipsă de Lună se produce întotdeauna la Lună Plină (LP), deci când Soarele este în opoziție cu Luna. Lunațiile — Luna Nouă sau Luna Plină — se produc la fiecare 2 săptămâni, dar eclipse nu avem, de regulă, decât patru pe an, două de soare și două de lună.

Pământul are întotdeauna o umbră în spațiu creată de lumina Soarelui, care are o parte centrală mai întunecată și o parte externă mai puțin întunecată, numită ''penumbră''. În timpul unei eclipse de Lună, Luna intră în umbra Pământului încetul cu încetul. La un moment dat, Luna poate dispărea aproape de tot, fiind vizibilă doar ca un disc de culoare roșie închisă. Acesta este o ''eclipsă totală de Lună''. Dacă Luna nu intră în întregime în umbra Pământului, ci trece pe deasupra sau pe sub centrul umbrei, este posibil ca discul Lunii să nu fie acoperit în totalitate, ci doar ''mușcat'' foarte tare. Aceasta se numeste ''eclipsă parțială de Lună''. Dacă Luna trece doar prin partea externă a umbrei, prin penumbră, se zice că avem o ''eclipsă de Lună prin penumbră''.