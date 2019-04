Care e diferenţa dintre o femeie căsătorită și una "single"

Românii nu şi-au pierdut umorul, inventează bancuri pe bandă rulantă.

- Care este diferenta dintre o femeie single si una casatorita?

- Femeia single vine acasa, se uita in frigider, observa ca nu e nimic delicios inauntru, asa ca se baga intr-un final in pat.

- Femeia casatorita vine acasa, se uita in pat, observa ca nu e nimic delicios in acesta, asa ca se indreapta in pas grabit catre frigider.

***

S-au întalnit doi cunoscuţi.

Unul îl întrebă pe celălalt:

- Am auzit că te-ai însurat!

- Da.

- Şi de ce ai făcut-o?

- Păi nu-mi plăcea mancarea de la cantină.

- Iar acum?

- Acum îmi place!

***

O femeie face plaja fara sutien. Sanii ei superbi atrag atentia unui barbat. Acesta se uita, se uita si in cele din urma, incearca sa intre in vorba cu ea:

- Puteti sa-mi spuneti cat de calda este apa?

- Asculta, domnule! raspunde ea iritata. Multa lume m-a luat drept tarfa, dar drept termometru inca nimeni.

***

O sotie cu amantul in pat aude deodata ca vine barbatul ei. Speriata, neavand unde sa-l ascunda pe amant, il da cu ulei de copii pe tot corpul, il pudreaza cu pudra de talc si-i spune sa stea nemiscat in sufragerie, pe post de statuie.

Intra barbatul ei in casa si vede statuia.

- Ce e cu statuia asta?

- Pai sa vezi, e la moda acum sa ai statuie in casa, si familia Smith are statuie asa ca am luat si pentru noi una.

Tipul se multumeste cu explicatia, isi vad de treaba amindoi, apoi merg la culcare. Noaptea i se face foame omului, merge in bucatarie, mananca, apoi vine cu un sandwich in mina si i-l da statuii.

- Tine, mananca si tu ceva, ca eu am stat asa de seara pina dimineata la familia Smith si nemernicii nu mi-au dat nici macar un pahar cu apa.

***

- Cum a fost bai in noaptea nuntii?

- Catastrofal...

- Ai avut ceva probleme?

- Dimpotriva.A fost formidabil! Doar ca dimineata, din obisnuinta, i-am lasat 5000 pe perna.

- Aoleu, desigur ca s-a infuriat.

- Nu-i vorba de asta. Inchipuie-ti ca desi era pe jumatate adormita, mi-a dat 2000 rest.

***

Ce este sexul?

DUPA MEDICI, ESTE O BOALA: Pentru ca ajungi tot timpul la pat.

DUPA AVOCATI, ESTE O INJUSTITIE: Pentru ca intotdeauna este unul deasupra, altul dedesubt.

DUPA POLITICIENI, ESTE DEMOCRATIA PERFECTA: Pentru ca se bucura atat cel de deasupra, cat si cel de dedesubt.

DUPA ECONOMISTI, ESTE O INVESTITIE PROASTA: Pentru ca e mai mult ceea ce intra decat ceea ce iese.

DUPA MATEMATICIENI, ESTE ECUATIA PERFECTA: Pentru ca femeia ridica membrul la maxima putere, il inchide intre paranteze, ii extrage factorul comun si-l reduce apoi la forma canonica.