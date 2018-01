FOTO EXPLICATIE: Femeie din Reşita, sfâşiată de câinele fiicei sale. Medicii i-au amputat braţele

Incident dramatic pentru o femeie, de 59 de ani, din Resita, care a a fost pur si simplu sfartecata de un caine. Tragica intamplare a avut loc in localitatea Sadova Veche, unde victima se afla in vizita la fiica sa.

Femeia a incercat sa hraneasca cainele care era legat cu un lant, insa acesta a reusit sa rupa lantul si s-a naspustit asupra ei. Cainele a muscat-o pe femeie de mai multe ori, de maini, pana in momentul in care femeia s-a refugiat in casa.



Din pacate, femeia, care era singura acasa, nu a putut chema echipajele de interventie si dupa aproximativ trei ore, medicii au fost sesizati de un membru al familiei, care s-a intors de la serviciu si a gasit-o intr-o balta de sange, scrie wowbiz.ro.

A fost dusa de urgenta la spital, in Timisoara, acolo unde, pentru a-i salva viata, medicii au decis sa-i amputeze ambele brate.