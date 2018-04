Ea este femeia pentru care timpul a stat în loc. E confundată cu iubita fiului ei

Shimmi Munshi este o femeie din Bolton, Anglia, care are 41 de ani, dar pentru care timpul, parcă, a stat în loc. Nu-şi arată deloc vârsta, ba, mai mult, oamenii o confundă cu ibita fiului ei. Galeria Foto.

Shimmi Munshi are un băiat de 20 de ani şi, de câte ori sunt văzuţi împreună pe stradă, străinii cred că cei doi formează un cuplu.

"Prietenii şi cunoscuţii mă tot întreabă dacă am recurs la operaţii estetice sau dacă am cheltuit bani pe tot felul de creme. Nici vorbă de aşa ceva. Pur şi simplu, nu mai îmbătrânesc. Fireşte, am grijă de mine, beau ceai verde, nu fumez şi nu beau alcool. Merg la sală şi beau multă apă", a spus femeia pentru presa locală.

Shimmi Munshi crede că şi moştenirea genetică joacă un rol important. Cum arată femeia pentru care timpul a stat în loc, în Galeria Foto.