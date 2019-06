Femeia din zodiac care îi face pe bărbați să uite de toate fostele

Puține femei pot afirma cu mâna pe inimă că nu au fost niciodată geloase pe fosta lui, dar există o nativă care nu are niciun motiv să se chinuie. De ce? Pentru că face orice bărbat să uite de oricine!

Nu mai este nici o noutate că femeia Taur este încăpățânată pe toate planurile. Că trebuie să ia decizii, să obțină ceva sau să îl facă pe un bărbat să se îndrăgostească de ea, femeia din zodia Taurului luptă cu toate armele. Dacă și ei i-a picat cu tronc un bărbat, cu atât mai dur o să fie războiul. Ce e al ei e doar al ei și nu acceptă compromisuri. Bărbații vor aprecia această determinare la femeia Taur, însă cei care fac greșeala să amintească de fosta lor iubită, au toate șansele să stârnească nervii ei.

Totuși, enervarea Taurului nu se manifestă așa cum te aștepți. Ea va încerca să scoată din mânecă cele mai bune calități ale sale pentru ca bărbatul să o uite pe loc pe fosta lui iubită. Va fi senzuală, îl va seduce cu cine fastuoase și cu lenjerie intimă sexi, va fi acea cadână, acea zeiță care vrăjește orice muritor. După doar câteva zile petrecute în compania ei, partenerul ei nici nu își va mai aminti cum o chema pe fosta lui iubire.

Mai mult, nativa are și o blândețe uluitoare, care numai în cazul ei se împacă cu încăpățânarea. Știi acea vorbă, „kill them with kindness” (trad. red. ucide-i cu blândețe)? Suntem sigure că a fost inventată pentru o femeie Taur!

