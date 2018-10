Femeia de serviciu care îi făcea pedichiura șefului, primele declarații: ”Da, eu eram”

Conducerea Primăriei Târgu-Jiu a cerut o notă explicativă șefului Direcției Publice de Patrimoniu, după ce în presa locală a apărut o fotografie în care o femeie de serviciu pare că îi face pedichiura la birou. Șeful Direcției respective, Marian Rotaru, a susținut că, în imaginile surprinse, i se punea o fașă cu gheață, pentru ca avea o luxație la picior, însă femeia a confirmat, pentru Mediafax, că îi facea de fapt pedichiura. „Da, eu eram! Îi făceam o pedichiură! Este adevărul adevărului!", a declarat aceasta.

Primarul municipiului Târgu-Jiu, Marcel Romanescu, a declarat, miercuri, că i-a cerut o notă explicativă lui Marian Rotaru, șeful Direcției Publice de Patrimoniu, după apariția unei fotografii în care pare că o subordonată îi face pedichiura.

„Cer o notă explicativă, pentru ca eu, din imagini și din declarații, să știu exact când s-a produs, cum s-a produs. Până la urmă e vorba de imaginea instituției, imaginea unui funcționar din cadrul Primăriei și o să cer o notă explicativă, indiferent de perioada în care s-a produs. Dânsul trebuie să ne dea toate detaliile, pentru că, din toate imaginile, clar se vede doar o singură persoană, mă refer la domnul director Rotaru. Dânsul, în nota explicativă, trebuie să ne dea detalii legate de tot ceea ce s-a produs acolo. Așa se procedează. Este director în funcție. Era exact atunci când a fost angajat, pentru că, din ce spune dânsul, evenimentul s-a produs la câteva zile, la maxim o lună după ce a fost angajat de către administrația PSD în funcția de director”, a declarat pentru Mediafax primarul municipiului Târgu-Jiu, Marcel Romanescu.

De cealaltă parte, directorul Marian Rotaru a prezentat o altă variantă. El spune că a avut o luxație la un picior, în urmă cu peste 2 ani. „Mi-a pus o fașă și aveam un lighean cu gheață, că nu puteam să merg. Aste e toată chestia. Nu îmi face mie nimeni nici părul, nici unghiile, că nu am ajuns să fiu în halul acesta. Și cine să îmi facă? Femeia de serviciu? Mi-a pus o fașă cu gheață, nu e nici cea mai mică problemă. Am avut o luxație la piciorul drept și mi-a pus o fașă la el, în rest nu e nicio problemă. Mi-am pus un lighean cu apă, cu gheață, că nu puteam să mai merg în picior. În august-septembrie, acum doi ani”, a spus Marian Rotaru.

Femeia de serviciu fotografiată în timp ce îi face pedichiura la birou şefului Direcţiei Publice de Patrimoniu, instituție subordonată Primăriei Târgu-Jiu, a declarat miercuri seară, pentru Mediafax, că poza este adevărată”.

„Da, eu eram! Îi făceam o pedichiură! Este adevărul adevărului!", a declarat aceasta.



Femeia infirmă, astfel, varianta directorului Marian Rotaru, care a prezentat o altă variantă, spunând că a avut o luxaţie la un picior și a afirmat, în plus, că fotografia a fost făcută în urmă cu doi ani.



„Practic, nu m-a obligat. Eu am lucrat acum vreo 14 ani în așa ceva, de 12 ani lucrez în Patrimoniu și a auzit că mă pricep. Văd că spune că i-am pus o fașă, dar nu e adevărat! Îi faceam o pedichiură. M-a rugat și în final nu am avut ce să fac. I-am făcut. A fost singura dată. Aflase că mă pricep, de unde nu știu... Eu, care am și niște probleme de sănătate, o dată am fost luată cu salvarea de la serviciu, ne tot stresează, înjurături. Eu, oricum, am un Dumnezeu deasupra capului, o familie, doi copii și eu nu am să mint niciodată. Acum, dacă o să fiu dată afară, o să fiu umilită, asta mi-a fost soarta, până aici s-a mers. Poza este de la început, când a venit dânsul, acum doi ani", a mai precizat pentru Mediafax femeia din Târgu-Jiu.